Eisbären-Profi Constantin Braun zurück - "Genieße jeden Tag"

Berlin. Constantin Braun ist nach seiner Alkohol-Therapie in dieser Woche wieder ins Mannschaftstraining der Eisbären Berlin eingestiegen. In der laufenden Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hat der 30 Jahre alte Verteidiger bisher noch kein Spiel absolviert. Den Grund hatte der Verein in Absprache mit dem früheren Nationalspieler im Sommer verkündet: Braun habe sich "aufgrund seiner Alkoholabhängigkeit freiwillig in medizinische Behandlung" begeben.

Nach dem Ende der Therapie arbeitet Braun nun an seinem Comeback. "Es geht mir sehr gut", sagte der sechsmalige deutsche Meister am Donnerstag, als er erstmals wieder mit Pressevertretern sprach. "Ich genieße jeden Tag. Ich bin einfach nur froh, wieder auf dem Eis zu sein und in den Kraftraum zu gehen. Die Jungs haben mich super wieder in die Mannschaft aufgenommen."

Wann Braun für den Tabellenneunten in der DEL wieder auflaufen wird, ist aber noch offen. "Ich gehe von Tag zu Tag. Länger planen sollte man nicht", sagte der Profi. Im Heimspiel gegen den Spitzenreiter Adler Mannheim am Freitag (19.30 Uhr) wird Braun den Eisbären also noch fehlen.

( dpa )