Der nächste Umbruch steht bevor bei den Eisbären

Berlin. Die Lust zu mutigen Aussagen ist Stéphane Richer abhanden gekommen. Am Montagnachmittag saß er immer noch in der Trainerkabine des Wellblechpalastes, beschäftigt damit, irgendeinen Hebel zu finden, mit dem sich die Dinge beim EHC Eisbären wieder in eine andere Richtung bewegen lassen. Doch ein konkreter Ansatz fehlt dem Coach der Berliner, er weiß nur, dass es jetzt lediglich noch einen Vorsatz geben kann für den Vizemeister der Deutschen Eishockey Liga (DEL). „Wir müssen gucken, dass wir punkten und in den Top Ten bleiben“, so Richer. Aber selbst dieses Vorhaben, verbunden mit dem Minimalziel des Pre-Play-offs, gerät beim Neunten immer mehr in Gefahr.

2:4 hieß es am Sonntag in Wolfsburg, zum vierten Mal in Folge unterlagen die Eisbären, nach 39 Partien in der Hauptrunde stehen sie jetzt mit einer negativen Bilanz von 19 Siegen und 20 Niederlagen da. Nur noch neun Zähler sind es bis Rang elf, dabei hat Nürnberg zwei Spiele weniger absolviert. Die Krise führt die Berliner gerade mit jedem Spiel näher an die Katastrophe. „Uns passieren unnötige Fehler unter Druck“, sagt Richer, „wir müssen daran arbeiten, dass die Jungs positiv bleiben.“ Der Kampfgeist, den er in Wolfsburg immerhin sah, genügt nicht mehr, um die Ergebnisse zu beeinflussen.

Trainerwechsel zu Jodoin tat den Berlinern nicht gut

Für Richer sind diese Wochen gerade besonders aufschlussreich. Der 52-Jährige ist schließlich nicht nur der Trainer der Berliner, sondern auch der Sportdirektor. In dieser Position muss er abwägen, wer vom aktuellen Personal überhaupt die Befähigung besitzt, zukünftig für die Eisbären zu spielen. „Wir sehen jetzt, was wir besser machen müssen“, so Richer. Dieser Satz enthält durchaus Selbstkritik.

Sowohl der Sportdirektor als auch Geschäftsführer Peter John Lee sehen sich gerade mit den Resultaten ihrer Arbeit des vergangenen Sommers konfrontiert. Gewiss wäre vieles weniger dramatisch, müssten die Eisbären nicht durchschnittlich auf sechs Verletzte pro Spiel verzichten. Das ist schlicht zu viel, um es auf Dauer zu kompensieren. Allerdings zeigt sich unter den gegebenen Bedingungen die Leistungsfähigkeit des restlichen Kaders umso deutlicher.

Im Nachhinein betrachtet rächt es sich offenbar, dass Richer und Lee es zu einem Wechsel auf der Trainerposition kommen ließen. Sie wendeten sich zu spät an Uwe Krupp, der sich daher anderweitig entschieden hatte und nach Prag ging. Krupp war wohl nicht unbedingt beliebt im Team, aber er genoss Respekt und trieb die Mannschaft an. Seinem Assistenten und Nachfolger Clément Jodoin gelang genau dies nicht. Die Mannschaft reagierte zu wenig auf seine Vorgaben, ließ sich zu oft treiben, spielte so, wie sie es wollte, und eben nicht so, wie der Trainer es geplant hatte. Was letztlich zur Entlassung von Jodoin führte.

Manche Spieler überfordert mit Situation

Diese zweifelhafte Arbeitsmoral speiste sich aus einer gewissen Überheblichkeit, welche die Mannschaft erst ablegte, als es zu spät war. Als das Selbstvertrauen verspielt war. Genau an diesem Punkt zeigte sich, dass die Qualität, die in der Mannschaft steckt, nur eine vermeintliche ist. Denn über die Mittel, um die Krise zu stoppen, verfügt das spielende Personal nicht.

Das wird nun auch für Richer immer offensichtlicher. Einige der Profis wirken derzeit überfordert mit dem, was die DEL ihnen abverlangt. Das trifft auf manche der jungen Spieler zu, auf einige der Ausländer, ebenso auf arrivierte deutsche Profis. Einige von ihnen haben ihren Zenit überschritten und sind nicht mehr in der Lage, die wichtigen Rollen, die sie bekleiden, auch auszufüllen. Andere, von denen man sich eine Entwicklung versprochen hat, lassen diese vermissen. Daniel Fischbuch oder Jens Baxmann etwa gehören zu den Kandidaten, deren Zukunft nicht in Berlin liegen könnte.

Bei den Lizenzpielern aus Nordamerika müssen die Eisbären ihre Auswahlkriterien bezüglich der Zugänge Colin Smith und Brendan Ranford überprüfen. In der überaus robusten DEL erscheint die Häufung von relativ klein gewachsenen Stürmern, zu denen auch Sean Backman zählt, wie ein Wettbewerbsnachteil für die Berliner. Ihnen fehlen technisch begabte und gleichzeitig sehr athletische Spieler wie Nicholas Petersen, den die Eisbären im Sommer als Topscorer des Play-offs nach Österreich ziehen ließen.

Sechs bis sieben Wechsel wären sinnvoll

Seinem Anspruch, in der DEL um den Titel mitzuspielen, wird der siebenfache Meister in dieser Saison nicht mehr gerecht werden können. Selbst bei der Rückkehr einiger Verletzter scheint das ausgeschlossen. Vielmehr müssen die Verantwortlichen darüber befinden, wie groß der Umbruch ausfallen soll, um den Kampf mit der Ligaspitze in der nächsten Saison wieder aufnehmen zu können. Sechs bis sieben Wechsel dürften zu erwarten sein. Eine überaus wichtige Personalie ist zudem die Trainerposition, die eigentlich erst nach der Saison neu besetzt werden sollte. Doch in der Schweiz bei den ZSC Lions wurde gerade Serge Aubin frei, ein guter Bekannter Richers. Vielleicht tut sich also doch in dieser Saison noch etwas auf dieser Position. In jedem Fall steht Richer, so viel ist klar, vor einem arbeitsintensiven Sommer.

Erst einmal aber will er die aktuelle Saison so lang wie möglich gestalten. „Wir müssen die Fehler korrigieren und Schritt für Schritt weitermachen, bis die Verletzten zurückkommen“. sagt der Sportdirektor. Die Hoffnung, dass es mit der Rückkehr einiger Spieler besser wird, steckt noch in ihm. Er äußert sie aber lieber nicht mehr.