Eisbären verlieren in München erst im Penaltyschießen

Gegen München verloren die Eisbären (in weiß) das dritte Spiel in dieser Saison

Bislang war das Penaltyschießen eine sichere Sache für den EHC Eisbären. Vier Mal traten die Berliner in dieser Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) an, vier Mal gewannen sie es. Doch beim Meister in München endete diese Serie. Der dritte Sieg in Folge gelang den Eisbären dadurch zwar nicht, doch mit einem Punkt beim 3:4 (1:0, 2:2, 0:1, 0:0, 0:1) dürfte der Tabellenneunte aufgrund der Situation nicht unzufrieden sein.

Die Voraussetzungen in München beim letzten Auswärtsspiel des Jahres stellten die Berliner vor eine große Herausforderung. Neben den sechs Verletzten meldete sich auch noch Jonas Müller vor dem Spiel krank ab, so dass Trainer Stéphane Richer nur noch fünf Abwehrspieler aufbieten konnte gegen den Titelverteidiger. Das Handicap schien sich auch auf das Spiel der Berliner auszuwirken, sie hatten große Probleme im Aufbau und kamen nur selten vor das Tor der sehr aktiven und druckvollen Münchener.

Nur Backman trifft im Shoot out

Überraschend aber gingen die Eisbären in Führung, als Sean Backman einen Pass von Louis-Marc Aubry ins Tor lenken konnte (15.). Der Treffer gab den Berlinern etwas mehr Schwung, sie waren öfter am Puck, konnten sich besser durchsetzen und erhöhten durch James Sheppard in Überzahl sogar auf 2:0 (27.). Doch diese Führung der Gäste animierte die Münchener, mehr Zug ins Angriffsspiel zu bringen, was zum Anschlusstreffer durch Andreas Eder führte (33.).

Obwohl die Eisbären in dieser Phase wenig zum Spiel beitragen konnten, überzeugten sie dennoch mit Effizienz. Jamie MacQueen traf zum 3:1 (36.) und es schien, als seien die Berliner auf dem Weg zu drei Punkten. Doch eine Häufung von Strafzeiten erlaubte München zwei Überzahltreffer durch Justin Shugg (39.) und Trevor Parkes (57.) zum 3:3, weshalb die Partie letztlich im Penaltyschießen entschieden werden musste, in dem ein Treffer von Backman dem EHC nicht genügte für den ersten Sieg im dritten Saisonduell.