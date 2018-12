Eisbären Berlin Trainer Stephane Richer: "Es war ein kleines Weihnachtsgeschenk"

Berlin. Trainer Stéphane Richer war nach dem 5:3 der Eisbären Berlin gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven in Festtagsstimmung. «Ich bin glücklich für unsere Fans. Es war ein kleines Weihnachtsgeschenk, dass wir mal wieder drei Punkte zuhause geholt haben», sagte er nach dem Erfolg am Mittwoch, mit dem die Berliner ihre Serie von fünf Heimniederlagen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) beendet hatten.

Trotz der Erleichterung mahnte der Kanadier Verbesserungen an. Schließlich hätte der Tabellenachte durch einige Nachlässigkeiten fast eine 3:0-Führung verspielt. «Wir müssen cleverer spielen», sagte Richer: «Aber die Jungs haben nicht aufgehört zu kämpfen, das ist wichtig.»

Florian Busch, der den frühen ersten Treffer erzielt hatte, lobte die Fortschritte gegenüber den vorherigen Heimspielen: «Geradlinig» und «mit Selbstbewusstsein» hätten die Eisbären diesmal gespielt. Der 33-Jährige warnte aber vor verfrühter Selbstzufriedenheit: «Wir müssen jetzt dranbleiben. Nur weil wir ein Spiel gewonnen haben, ist noch lange nicht alles super zuhause.»

Am Freitag (19.30 Uhr) müssen die Eisbären beim Deutschen Meister EHC München antreten. Für die Berliner spricht, dass sie in fremden Hallen zuletzt deutlich erfolgreicher waren als daheim: Vier der fünf jüngsten Auswärtsspiele konnten sie gewinnen. Hinzu kommt der Rückenwind durch die Erfolge in Düsseldorf und gegen Bremerhaven: «Natürlich ist das Selbstvertrauen nach zwei Siegen gegen so gute Mannschaften da, und das braucht man in München», sagte Busch.

