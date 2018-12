Die Eisbären gewinnen endlich mal wieder ein Heimspiel

Wenn es einen Wunsch gab, den die Eisbären-Profis in diesen Tagen mit sich herumtrugen, dann war es der, endlich mal wieder ein Heimspiel zu gewinnen. Fünf Mal in Folge war dies dem Vizemeister der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nicht gelungen, am zweiten Weihnachtsfeiertag aber endete schließlich die schwarze Serie in der Mercedes-Benz Arena. Die Berliner setzten sich vor 13.412 Zuschauern mit 5:3 (3:1, 0:1, 2:1) gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven durch.

Es war ein wichtiges Spiel für den EHC, nicht nur der schwachen Heimserie wegen. Die Norddeutschen liegen derzeit auf Rang sechs der Tabelle, dem letzten direkten Platz für die Viertelfinalqualifikation. Eine weitere Niederlage der Berliner hätte den Rückstand auf zehn Punkte wachsen lassen und fast den sicheren Weg in das ungeliebte Pre-Play-off geebnet. Doch vor allem durch ihren guten Start – Florian Busch (6.), James Sheppard (12.) und Jonas Müller (15.) trafen zur 3:0-Führung – konnten die Eisbären ihren Rückstand auf Bremerhaven auf vier Zähler verkürzen und das Rennen um Platz sechs wieder offen gestalten.

Überzeugend war der Auftritt des EHC allerdings nicht, die Führung brachte keine Sicherheit. Stattdessen steigerte sich der Gegner und verkürzte durch Chad Nehring (17.) sowie Carson McMillan (28.). Auf das 4:2 durch Sean Backman (41.) antworteten die Pinguins mit dem erneuten Anschluss durch Mark Zengerle (44.). Den ersten Heimsieg seit einem Monat ließen sich die Berliner, für die Louis-Marc Aubry noch das 5:3 erzielte (59.), aber nicht mehr nehmen. „Das war wichtig für uns alle“, sagte der diesmal im Tor eingesetzte Maximilian Franzreb.