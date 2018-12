Diese Rolle hat Eisbären Berlin Spieler Martin Buchwieser im Kinderbuch von Felix Neureuther

Berlin. Mucki hat genug, er ist wütend, schmeißt den Schläger weg und schubst. Doch der Schiedsrichter hat aufgepasst, schickt ihn vom Eis, weil das nicht fair war. Mucki muss lernen, was wichtig ist, was wirklich zählt. Teamgeist, Freundschaft und eben Fairness.

Mucki ist ein Husky, eine Figur im Kinderbuch „Ixi und die coolen Huskys“ (Herder-Verlag). Und er hat eine Entsprechung im wahren Leben. Da heißt Mucki dann Martin, mit Nachnamen Buchwieser und ist Eishockeyprofi beim EHC Eisbären. Der wird zwar auch mal wütend, aber das geht wohl jedem einmal so und ist nur ein Nebenaspekt. Hauptsächlich vermittelt Mucki andere Werte. „Er ist ein Arbeiter und Teamspieler“, sagt Buchwieser. So wie das Vorbild eben.

Wie kommt nun Martin Buchwieser (29) eigentlich dazu, Pate zu stehen für eine Figur in einem Kinderbuch? Weil er einen engen Freund namens Felix Neureuther hat. In dem Skirennfahrer stecken offenbar viele Talente, die Geschichte um Ixi und die Huskys ist schon sein zweites Kinderbuch. „Er hat irgendwann mal nebenbei erwähnt, dass ich auch darin vorkomme“, erzählt Buchwieser. Seit Jugendtagen kennt er Neureuther, die Heimat in Garmisch-Partenkirchen verbindet sie und noch eine Reihe weiterer Eishockeyprofis, die ihre Karriere mal beim SC Riessersee begonnen haben. Markus Kink etwa, der auch mit von der Partie ist in der Geschichte.

Martin Buchwieser spielt seit 2017 bei den Eisbären.

Natürlich hat Buchwieser das Abenteuer von Ixi, dem Fuchs, gelesen. „Das ist eine sehr gute Sache. Felix ist sehr engagiert dabei, dass Kinder sich mehr bewegen sollen, mehr Sport treiben, mehr rausgehen in die Natur“, sagt der Stürmer. Das Buch soll genau dazu motivieren und daneben noch ein paar grundsätzliche Ideale veranschaulichen. Der Erfolg der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen in Südkorea diente Neureuther, in der Jugend einst selbst ein guter Eishockeyspieler, als perfekte Vorlage. Denn die deutschen Spieler gewannen sensationell Silber, errangen mit großem Zusammenhalt den größten Erfolg für das deutsche Eishockey. So findet sich der damalige Bundestrainer Marco Sturm im Buch ebenso also Trainer wieder. Franz Reindl, Präsident des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), taucht als Schiedsrichter auf.

Der Eisbären-Stürmer selbst war bei dem großen Erfolg in Südkorea nicht dabei, große Turniere spielte er noch nie mit dem Nationalteam. Denn seine Rolle auf dem Eis hat sich irgendwann gewandelt. Buchwieser war mal ein Torjäger. Aber bei seiner Station in Mannheim wurde ihm gesagt, dass er „keine Chance auf die ersten beiden Reihen hätte und ich mein Spiel umstellen müsse“. Die Tore blieben dann immer öfter aus. „Man verliert den Instinkt, die Kaltschnäuzigkeit, wenn die Aufgabe lautet, für die Mannschaft zurückzulaufen.“ Wenn also das Defensivverhalten oberste Priorität besitzt.

Wie Buchwieser in Garmisch daheim: Felix Neureuther.

Kurzzeitig veränderte sich das, Buchwieser spielte mit Brendan Ranford und Colin Smith in einer Reihe, das bescherte ihm mehr Freiheiten. Verletzungen anderer Spieler hatten ihm den neuen Platz verschafft. Ihm gefiel es natürlich, nicht mehr allein auf die Defensive beschränkt zu sein. Schließlich ist er Stürmer, und „gerade in der DEL sind Punkte halt einfach auch Geld“. Und sechs, ein Tor, fünf Vorlagen, sind nicht sehr viel. Doch diese Phase der Freiheit endete mit dem Trainerwechsel. Nun läuft Buchwieser, der seit vergangener Saison beim EHC und dessen Vertrag bis 2020 gültig ist, in der vierten Reihe auf und muss sich wieder überwiegend defensiv orientieren.

An Weihnachten ein paar Exemplare von „Ixi und die coolen Huskys“ zu verschenken, plant Buchwieser eher nicht. Er würde sich mehr freuen, wenn sich möglichst viele Leute das Buch kaufen. „Es soll ja etwas für den guten Zweck zusammenkommen“, so der Angreifer. Die Hälfte der Erlöse geht an Neureuthers Stiftung „Beweg dich schlau“, mit der anderen Hälfte fördert der DEB seine Kinder- und Jugendprojekte.

Für Buchwiesers eigene Tochter kommt das Buch, das im September erschien, noch ein bisschen zu früh. Sie ist noch nicht mal zwei Jahre. „Aber ich habe eines mit großer Widmung“, sagt der Stürmer. Er hatte noch ein paar mehr Bücher von Neureuther erhalten und die an einige Eisbären-Kollegen mit Kindern weitergeben. Verteidiger Jens Baxmann erzählte ihm jüngst, „dass er seiner Tochter jeden Tag daraus vorlesen muss, das ist schön“. Lange wird es nicht mehr dauern, bis Martin Buchwieser auch seiner Tochter berichten kann, was es mit Mucki und Ixi auf sich hat.