Mit Uwe Krupp wäre die Eisbären-Krise nicht passiert

Prag. Die Pudelmützen fallen auf. Keiner der Trainer kommt ohne auf das Eis. Zwar befinden sie sich in einer Halle, doch die Temperaturen sind genauso arktisch wie draußen. Die dünnen Wände und das gewölbte Holzdach dämmen überhaupt nicht. Bei diesem Bau mag man das auch nicht erwarten, das ganze Gebäude-Ensemble, getüncht in ein fades Rotbraun, stammt aus den 1960er-Jahren. Der Sanierungsbedarf lässt sich nicht leugnen. Aber alles hat trotzdem einen sehr praktischen Wert. „In dem Komplex gibt es zwei Eisflächen und vier Sporthallen. Du bist hier gut aufgestellt“, sagt Uwe Krupp. Die Tipsport-Arena in Prag erfüllt seine Bedürfnisse.

Dieses Umfeld weckt Erinnerungen – an Berlin. Dreieinhalb Jahre betreute der 53-Jährige in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) die Eisbären, trainierte meist im Sportforum Hohenschönhausen und konnte dort auf eine zu DDR-Zeiten geschaffene, perfekte Sportinfrastruktur zurückgreifen. Bei Sparta Prag herrschen ähnliche Bedingungen, nur dass das Gelände rund um die Tipsport-Arena in Holesovice die Ost-Vergangenheit durch einen gewissen Investitionsstau noch viel gegenwärtiger macht. Auf den ersten Blick wirkt es eigenartig, dass es einen wie Krupp dorthin verschlagen hat.

Nordamerika wäre einfacher, logischer gewesen, dort hat er über zwei Jahrzehnte gelebt, den Stanley Cup in der NHL gewonnen, sich einen Namen gemacht. Aber „dann kam Prag“, sagt Krupp, während er in sein Auto steigt. Das Nummernschild trägt noch das Berliner B, die tschechischen Behörden haben es nicht so eilig. Sonst hat sich Krupp gut eingerichtet in der Goldenen Stadt. Ein Haus an der Peripherie bewohnt er mit Frau und zwei Kindern. Das Deutsch der Kleinen leidet zwar gerade ein bisschen. Sie gehen jetzt in eine englischsprachige Vorschule, die Mutter ist Engländerin. Doch Krupp ist sich seiner Plicht bewusst und versucht, immer mal wieder deutsche Worte in den Alltag einfließen zu lassen.

Ursprünglich stand ein Tapetenwechsel nicht auf dem Plan, Krupp wollte bei den Eisbären bleiben. Das Gefühl aber, dass die auch mit ihm weiterarbeiten mochten, verlor er mit der Zeit. „Es war irgendwann absehbar, dass es in Berlin nicht weitergeht“, sagt er auf dem Weg in die Altstadt. Er kennt sich schon gut aus, zeigt auf ein paar Lokale, die seine Spieler gern mögen. Als die Vizemeisterschaft im April feststand und der Vertrag in Berlin auslief, war sich Krupp fast einig mit Sparta. Während vom EHC lange keine Signale kamen, ließ Sparta-Manager Petr Briza nicht locker und drängte Gedanken an Nordamerika in den Hintergrund. Das Werben imponierte Krupp. Obwohl Prag an sich nicht ganz zu seiner Lebensbasis passt, willigte er ein.

Erneutes Angebot für den Bundestrainerjob abgelehnt

Bereut hat er es keine Sekunde. „Mir gefällt es hier gut“, erzählt der Trainer, während die Tage in Berlin turbulent sind. Clément Jodoin, der damals sein Assistent war, wurde erst zum Chef befördert und nun gerade entlassen. Im ersten Spiel unter Sportdirektor Stéphane Richer an der Bande setzte sich die Heimniederlagenserie am Freitag gegen Augsburg fort (1:2). Prag hat Flair, Sparta einen Ruf und Tradition. „Der Name trägt natürlich“, so Krupp. Und eine gewisse Ehre ist es sicher auch, der erste ausländische Coach in der 115-jährigen Klubhistorie zu sein. Bei den Fußballern von Sparta hatten sie es eine Saison zuvor mit einem Italiener probiert, was fürchterlich danebenging. „Ich war sensibilisiert, aber das hat sich für mich als überhaupt nicht relevant dargestellt“, erzählt Krupp. Der Abenteueraspekt, den er anfangs gesehen hatte, ist nur noch eine Randnotiz. Weil aus der Nähe vieles anders aussieht, als er es aus der Ferne erwartet hätte.

Wie die meisten dachte Krupp bei tschechischen Eishockeyspielern immer an Kufenkünstler. „Für mich war es etwas überraschend, dass die Spieler hier sehr hart sind. Wenn ich ehrlich bin, hatte ich auch eher das stereotype Bild des tschechischen Spielers, der nicht ganz so gern damit umgeht, wenn es hart wird.“ Mit seiner stark nordamerikanisch geprägten Sozialisation hätte sich das nur schwer vertragen. „Ich dachte ursprünglich, dass ich eine andere Gangart einlegen muss hier“, sagt Krupp in einem Café. Doch die Unterschiede zur DEL und auch zu Nordamerika sind gar nicht so groß. „Für meine Arbeit mit den Spielern ist das von Vorteil, ich brauche mich nicht zu verstellen.“ Fast bewundernd berichtet Krupp davon, wie aufgeschlossen und lernbereit die Profis bei Sparta seien, denen es vielleicht ein wenig an Talent fehlt im Vergleich zu den Topklubs, und wie hart gerade die dritten und vierten Reihen in der tschechischen Liga spielen würden. „Die haben ein Level an Einsatzbereitschaft und Kampfgeist, das ist schon beeindruckend.“

Seine neuen Ideen stießen entsprechend auf fruchtbaren Boden. Er sollte ja etwas ändern. Den letzten Titel gewann Sparta 2007, vergangene Saison wurde das Play-off verpasst. Krupp soll etwas aufbauen, den Weg zum Erfolg ebnen. Es ist, als würde er die Zeit als Bundestrainer, in Köln oder Berlin noch einmal durchleben. „Ich suche mir das wirklich nicht so aus, aber es scheint so, dass ich schon öfter Mannschaften übernommen habe, bei denen die Situation ähnlich war“, sagt er. Diese Entwicklungsarbeit liegt ihm offenbar. In Köln und Berlin blieb ihm der letzte Schritt zum Titel verwehrt. „Das ist ein bisschen schade.“ Sparta, zuletzt eher ein defensives Team, spielt jetzt aggressiver, hat Kontakt zum Spitzenfeld und liegt als Achter auf Play-off-Kurs. Zwischenzeitlich lag Sparta sogar vorn, Krupp musste Erwartungen bremsen.

Und sich nebenher mit dem DEB beschäftigen. Der hat in Marco Sturm seinen Bundestrainer an die NHL verloren, der Olympiaheld ist nun Co-Trainer in Los Angeles. „Für den DEB ergibt sich daraus eine schwierige Situation. Marco war nicht nur Trainer der Eishockeynationalmannschaft, sondern auch die Figur, mit der sich Eishockey in der Öffentlichkeit identifiziert hat. Er hinterlässt eine große Lücke“, sagt Krupp, der Kontakt mit DEB-Präsident Franz Reindl hatte, bei Sparta aber für zwei Jahre im Wort steht. Der Finne Toni Söderholm ist nun Bundestrainer, keine schlechte Wahl, findet Krupp.

Er freut sich nun darauf, mit Sparta mal wieder daheim anzutreten. Am 28. Dezember ist es so weit, Pardubice kommt. Über einen Monat gab es kein Heimspiel, und das mitten in der besten Eishockeyzeit. Die große O2-Arena, in die 17.000 Leute passen, war belegt. Krupp wundert sich über solche Pläne. Zuletzt war ja auch noch die große Halle in der Tipsport-Arena besetzt, in der sonst trainiert wird. Deshalb musste Sparta in die kleine, eisige Nebenhalle ausweichen. Nun ist auch die etwas angenehmer temperierte eigentliche Trainingshalle wieder frei, die Mütze kann Uwe Krupp vorläufig im Schrank lassen.