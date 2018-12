Nummer fünf – Eisbären mit nächster Heimniederlage

Trainer Stéphane Richer gibt alles an der Bande

Berlin. Niemals geht man so ganz, diese alte Weisheit galt bei den Eisbären am Freitag auch für Clément Jodoin. Am Mittwoch war Jodoin als Cheftrainer des Berliner Eishockeyklubs entlassen worden, doch im Stadionheft war er auch zwei Tage später noch auf diesem Posten gelistet. Wenigstens für die Teamvorstellung auf dem Videowürfel hatten die Eisbären kurzfristig ein Foto von Interimstrainer und Sportdirektor Stéphane Richer organisieren können.

Vor der Partie gegen die Augsburger Panther winkte dieser zwar freundlich ins Publikum, doch die Anspannung war ihm bereits zu diesem Zeitpunkt deutlich anzumerken. Nervös wippte er von einem Bein auf das andere, so als ahnte er schon, dass es auch auf dem Eis noch ein wenig dauern würde, bis die Veränderungen greifen. Tatsächlich verlor der EHC das Spiel mit 1:2 (0:2, 1:0, 0:0) und kassierte die fünfte Heimpleite in Folge. Die erhoffte Initialzündung durch den Trainerwechsel ist damit ausgeblieben. „Wir haben schon besser gespielt und waren zielstrebiger. Aber die Durchschlagskraft fehlt vorn“, sagte EHC-Verteidiger Jens Baxmann.

Beide Gegentore in Unterzahl

In der Tabelle sind die Eisbären zuletzt bis auf Platz neun abgerutscht, was letztlich zur Demission von Jodoin geführt hatte. Nun erwarteten die 10.587 Zuschauer in der Mercedes-Benz Arena eine Reaktion ihrer Mannschaft. Augsburg schien dafür ein dankbarer Gegner, hatten die Schwaben doch ihrerseits die vergangenen vier Auswärtsspiele verloren. Entsprechend motiviert gingen die Gastgeber zur Sache, sie scheuten keinen Zweikampf und kombinierten auch nach vorn durchaus gefällig.

Die Tore machten allerdings die Gäste, die durch Matthew Fraser (13.) und Daniel Schmölz (17.) gleich zweimal in Überzahl erfolgreich waren. „Im Fünf gegen Fünf haben wir vieles richtig gemacht, aber wir müssen von der Strafbank wegbleiben“, sagte Stürmer Charlie Jahnke in der Pause. Er war anstelle von Vincent Hessler ins Aufgebot gerutscht – eine von mehreren personellen Änderungen, mit denen Richer das Angriffsspiel der Eisbären beleben wollte.

Aubry gelingt nur der Anschlusstreffer

Mit Mark Cundari gab es auch in der Verteidigung ein neues Gesicht, für ihn blieb das Spiel gegen seinen Ex-Klub allerdings ein kurzes Vergnügen bleiben, aufgrund einer Knieverletzung kehrte Cundari nach der ersten Pause nicht mehr zurück. Später fiel auch noch Verteidiger Florian Kettemer mit einer Fußverletzung aus.

Bei ihren Teamkollegen sah es danach zunächst ebenfalls nicht so aus, als würde ihnen noch das Comeback gelingen. Der Schwung aus dem ersten Drittel war dahin, Fehler häuften sich. Einige Fans unkten bereits, dass es mit dem Wechsel des Trainers allein nicht getan sein könnte – „wir wollen ganz neue Spieler“, sangen sie. Erst nach dem Anschlusstreffer durch Louis-Marc Aubry (39.) keimte noch einmal Hoffnung auf. Im Schlussdrittel hatten die Eisbären mehrere gute Gelegenheiten, blieben aber ohne Tor. Auch in dieser Hinsicht war die Ära Jodoin noch präsenter, als es den EHC-Verantwortlichen lieb sein konnte. „Wir sind enttäuscht, aber es war ein Schritt in die richtige Richtung“, befand Richer.