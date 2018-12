Richer und die Eisbären stehen unter Zugzwang

Die Trainingsjacke hatte Stéphane Richer schon länger nicht mehr an. Das gute Stück in dunkelblau und grau spannt etwas in der Körpermitte. Doch ob Richer auf dem Eis nun eine gute Figur abgibt, darauf kommt es gar nicht an. Es geht um Autorität, diejenige, die Clément Jodoin offenbar nicht mehr hatte bei den Spielern des EHC Eisbären. Deshalb musste er als Trainer gehen, Richer arbeitet seit Donnerstag mit der Mannschaft des Vizemeisters der Deutschen Eishockey Liga (DEL).

Damit trägt nun derjenige, der den Kader zusammengestellt hat, auch die Verantwortung für das Spiel des Teams. „Ich habe das im Blut, es hat Spaß gemacht“, sagte der Sportdirektor, der jetzt auch der Coach ist. Früher stand Richer öfter hinter der Bande. In Mannheim, in Kassel und auch wie jetzt im Nebenjob in Hamburg. Beim EHC kam er Anfang 2017 zunächst als Co-Trainer zum Einsatz, nun leitete er nach Jahren wieder einmal eine Trainingseinheit: „Ich musste erst umschalten.“

Änderungen in den Sturmfomationen

Genau das wird jetzt auch von der Mannschaft verlangt. „Wir versuchen, ein bisschen was zu ändern. Wir haben viel über Taktik gesprochen, über Sachen, die in letzter Zeit nicht so gut waren“, erzählte Stürmer Marcel Noebels. In den Sturmreihen wird es einige Umstellungen geben, es soll aggressiver gespielt werden. Noebels reflektierte vor dem Training noch einmal die jüngere Vergangenheit. „Ein Trainerwechsel ist nie gut. Wir stehen in der Mitschuld. Für uns ist das ein Zeichen, dass wir mehr Leistung abrufen müssen“, sagte der Nationalspieler und gestand, dass auch er den Eindruck hatte, dass das Team zu oft nicht genug gegeben hätte.

Nun muss Leben ins Team zurückkehren. Die Ziele bleiben schließlich trotz Platz neun bestehen. „Die Erwartung bei uns ist immer hoch, wir können nicht zufrieden sein damit, wo wir jetzt sind“, sagt Geschäftsführer Peter John Lee. Angreifer Noebels findet, dass „es noch nicht zu spät ist, wir wollen wieder ganz nach oben.“

Trainersuche nicht unter Zeitdruck

Mit der Partie am Freitag gegen die Augsburger Panther stehen die Berliner nach zuvor vier Heimniederlagen zunächst einmal bei den eigenen Fans in der Pflicht (19.30 Uhr, Mercedes-Benz Arena). Ob ein Platz unter den ersten Vier noch realistisch ist, werden dann die nächsten zwei Wochen zeigen.

Das ist etwa auch die Zeit, die sich die Berliner nehmen wollen, um den Trainermarkt zu sichten. „Da gibt es momentan keinen Druck. Wir sind nicht in Panik“, sagt Richer. Wenn der passende Coach erst zur nächsten Saison gefunden werden würde, wäre Richer bereit, auch den Rest der Spielzeit hinter der Bande zu verbringen und zu zeigen, was mit dieser Mannschaft möglich ist. Clément Jodoin blieb das versagt. „Er ist ein ganz feiner Mensch. Ich hoffe, dass er trotzdem schöne Weihnachten hat“, rief Noebels ihm zum Abschied fast entschuldigend hinterher.