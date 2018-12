Meister München mit 5:3-Sieg gegen Iserlohn

Iserlohn. Meister EHC Red Bull München kann in der Deutschen Eishockey Liga auch wieder in der Fremde gewinnen.

Nach drei Auswärtsniederlagen in Serie setzte sich die Mannschaft von Trainer Don Jackson bei den Iserlohn Roosters verdient mit 5:3 (0:1, 2:1, 3:1) durch und rückte in der Tabelle auf Rang drei vor.

Dank der Tore von Matthew Stajan (24. Minute), Nationalspieler Frank Mauer (29.), John Mitchell (42.) und Andrew Bodnarchuk (54.) lagen die Münchner kurz vor dem Ende mit 4:3 in Führung. Als Iserlohn den Torwart vom Eis nahm, sorgte Mitchell mit seinem zweiten Tor zum 5:3 für die Entscheidung (60.). Nun kommt es am Freitag in München zum Topspiel gegen den Tabellenführer Adler Mannheim, der am Dienstag mit 5:1 bei den Kölner Haien gewonnen hatte.

Für die Augsburger Panther geht die Krise in fremden Hallen dagegen weiter. Das Team von Trainer Mike Stewart verlor beim Tabellenvorletzten Grizzlys Wolfsburg mit 2:4 (2:1, 0:2, 0:1) und kassierte die vierte Auswärtsniederlage nacheinander. Damit rutschten die Panther auf den vierten Platz ab.

Die Düsseldorfer EG unterlag im Penaltyschießen zu Hause den Pinguins Bremerhaven mit 2:3 (0:0, 1:1, 1:1), bleibt mit 56 Zählern aber Tabellenzweiter vor den punktgleichen Münchnern. Spitzenreiter Mannheim hat 63 Punkte. Den entscheidenden Penalty für Bremerhaven verwandelte Fedor Kolupaylo.

( dpa )