Eisbären feuern Clément Jodoin, Stéphane Richer übernimmt

Berlin. Clément Jodoin ist nicht mehr Cheftrainer bei den Eisbären Berlin. Der 66 Jahre alte Kanadier wurde am Mittwoch nach nur gut einem halben Jahr im Amt mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden, wie die Eisbären am Abend per Mitteilung bekanntgaben.

Sportdirektor Stéphane Richer übernimmt vorübergehend den Cheftrainer-Posten und wird bei der Mannschaftsführung von den bisherigen Co-Trainern Gerry Fleming und Steffen Ziesche unterstützt.

„Wir danken Clément für seine Arbeit mit den Eisbären in den vergangenen anderthalb Jahren“, sagte Eisbären-Geschäftsführer Peter John Lee. „Er ist ein Mann mit absoluter Klasse."

Die Eisbären waren zuletzt sportlich in die Krise geraten. Am Dienstag hatten die Berliner vor heimischer Kulisse 2:5 gegen die Nürnberg Ice Tigers verloren. Es war die vierte Heimniederlage in Serie. Der Hauptstadtclub liegt nach 29 von 52 Hauptrundenspielen nur auf Platz neun der Deutschen Eishockey Liga. Jodoin war im Mai als Nachfolger des früheren Bundestrainers Uwe Krupp verpflichtet worden.

( BM )