Eisbären beenden Niederlagenserie mit 5:2 in Köln

Köln. Gerade, als sich die Situation in Richtung einer handfesten Krise entwickelte, setzte die Mannschaft des EHC Eisbären auf Deeskalation. Die Profis des Vizemeisters der Deutschen Eishockey Liga (DEL) streckten sich nach jedem Puck, blieben konzentriert in allen Handlungen, agierten extrem entschlossen. Von Verunsicherung oder gar Unvermögen keine Spur mehr. Völlig unbeeindruckt von den vergangenen Tagen siegten die Berliner nach einem guten Spiel bei den Kölner Haien mit 5:2 (2:1, 1:1, 2:0) und schoben sich in der Tabelle näher an die direkten Play-off-Plätze.

Nachdem die Eisbären zuvor erstmals in dieser Saison drei Niederlagen in Folge kassiert hatten, noch dazu gegen Teams aus der unteren Tabellenregion, überraschte das Auftreten der Mannschaft von Trainer Clément Jodoin ein wenig. Als würde der starke Gegner die Motivation ebenso fördern wie die unbefriedigenden Resultate, zeigten sich die Berliner von Beginn an enorm engagiert, fast alles besser zu machen als zuletzt.

Berliner beeindrucken mit Konsequenz

Sie setzten den Gegner mit hoher Laufbereitschaft sehr früh unter Druck, sodass die Haie kaum in die Partie kamen. Sie bemühten sich, das Spiel vom Bully an zu kontrollieren und gewannen die meisten Anspiele. Nach zuletzt auch drei Partien ohne Überzahltreffer erzielten die Eisbären nun in Köln sogar ihre ersten drei Tore durch Louis-Marc Aubry (6./9. Minute) und Frank Hördler (35.) mit einem Mann mehr.

Die ersten zwei Treffer konnten die Haie noch ausgleichen, danach kauften die Berliner den Haien den Schneid ab. „Wir waren zuletzt nicht immer dort, wo es wehtut. Diesmal haben wir über 60 Minuten gut gespielt. Das war ein wichtiger Sieg für uns“, sagte Stürmer Aubry, dessen Team nicht nachließ. Jamie MacQueen (42.) und Jonas Müller (54.) trafen noch zum mehr als verdienten 5:2 für die Berliner. Damit dürfte den Verteidigern Müller und Hördler sowie Stürmer Marcel Noebels wohliger gewesen sein, als sie direkt nach dem Spiel nach Baden-Baden gefahren wurden, um dort als Mitglieder des Silberteams von Olympia an der Gala der Sportler des Jahres teilzunehmen und zu feiern.