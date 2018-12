„Größer wird diese Chance nicht mehr“

Berlin. Der Sonntag beginnt ziemlich normal, mit einer Reise nach Köln zum Spiel gegen die Haie (17 Uhr/Sport1). Drei Punkte in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) können die Eisbären mit den Verteidigern Frank Hördler (33) und Jonas Müller (23) sowie Stürmer Marcel Noebels (26) gerade gut gebrauchen nach dem 1:3 gegen Schwenningen am Freitag und der dritten Niederlage in Serie. Weil die drei Berliner auch an einigen der emotionalsten Sportmomente 2018 beteiligt waren, wird der Abend aufregend. Vor einer Woche nahmen sie die goldenen Bären als Berliner Sportler des Jahres entgegen, am Sonntag findet in Baden-Baden die Ehrung der deutschen Sportler des Jahres statt. Der sensationelle Gewinn der Silbermedaille bei den Olympischen Spielen bringt das Eishockey-Nationalteam in die Favoritenstellung in der Kategorie Mannschaft.

Einer für alle, alle für einen. Meine Herren, Mannschaftssportler sind offenbar nicht zu trennen und führen sogar die Wahl zu den Berliner Champions des Jahres zu ganz neuen Ideen. Beim Eishockey ist in diesem Jahr einfach alles möglich, oder?

Frank Hördler: Wir waren überrascht. Ich hätte natürlich überhaupt nichts dagegen gehabt, wenn sie den Jonas allein geehrt hätten. Er ist ja ein gebürtiger Berliner Junge, dazu Torschütze im Olympiafinale. So war es aber ein toller Abend für uns alle.

Jonas Müller: Eigentlich hätte jeder von uns nominiert werden können. Ich fand es cool, dass die beiden auch den Preis bekommen haben. Endlich mal was Goldenes.

Marcel Noebels: Mir war gar nicht so bewusst, wie groß die Bandbreite an Topathleten in Berlin ist. Da ist es wirklich schon eine riesen Nummer, als Einzelsportler zu gewinnen. Da kann man stolz drauf sein. Ich finde es klasse, dass wir da zu dritt stehen durften.

Herr Hördler, Sie grüßten schon vier Mal mit der Mannschaft von ganz oben. Besitzt der fünfte Titel für Sie überhaupt noch einen großen Wert?

Hördler : Diesmal standen wir mit dem Team zusätzlich als Zweiter auf dem Podest. Aber generell ist es schon eine großartige Auszeichnung, als Sportler des Jahres in Berlin gewählt zu werden. Das hat noch mal ein ganz anderes Flair, als mit der Mannschaft zu gewinnen.

Letzteres scheint überhaupt gerade schwierig zu sein, erstmals wurden drei Spiele in Folge verloren in dieser Saison. Allerdings gegen Mannschaften, die unten stehen. Was ist los bei den Eisbären?

Noebels : Wir haben jetzt gegen Mannschaften gespielt, die versuchen, über den Kampf zu kommen, diesen Kampf haben wir leider nicht richtig angenommen. Zwei Tore in drei Heimspielen ist einfach zu wenig, um zu gewinnen. Wir müssen jetzt mal gucken, dass wir als Mannschaft zusammenfinden und einen Lauf kriegen. Die Spiele werden weniger und wir als Eisbären haben den Anspruch, unter den Top vier zu stehen.

Hördler: Es war nicht alles schlecht in diesen Spielen, es war zuletzt aber etwas unglücklich. Die Situation ändert sich dadurch natürlich nicht. Es ist ein harter Kampf, und es sieht so aus, als würde es bis zum letzten Spieltag eng werden. Aber das ist allgemein ein Trend in der Liga.

Die Bilder aus Südkorea laufen in diesen Tagen wieder öfter, das Jahr neigt sich dem Ende zu, es wird geehrt und zurückgeblickt. Wie sehr berührt Sie das noch?

Müller : Mir gehen diese Bilder generell ab und zu durch den Kopf. Da bekomme ich noch immer ein bisschen Gänsehaut. Das ist einfach immer wieder schön.

Noebels: Obwohl alles schon zehn Monate zurückliegt, bin ich gedanklich sofort im Spiel, wenn die Bilder irgendwo laufen. Wenn Jonas das Tor schießt, weißt du ganz genau, es ist nicht mehr lange, jetzt könnte es tatsächlich passieren, du kannst Olympiasieger werden, wirst es dann aber doch nicht. Was danach alles ablief, ist bei mir ebenso gleich präsent. Jonas und ich saßen noch drei Stunden bei der Dopingkontrolle und verpassten die Abschlussfeier, weil es bei uns einfach nicht schneller ging.

Das Silber in Südkorea geht weit über die persönliche Ebene hinaus, es ist der größte Erfolg des deutschen Eishockeys, Sie lieferten Momente für Millionen. Inwiefern hat Sie das seither begleitet?

Müller : Durch die Medien haben wir während des Turniers schon mitbekommen, dass sich immer mehr Leute dafür interessieren, was wir da machen, dass wir uns in einen Rausch gespielt haben. Nach dem Turnier war das Eishockey natürlich noch viel präsenter als vorher.

Hördler: Die Vereine und der DEB hoffen natürlich, dass so ein Erfolg etwas auslöst, dass mehr Kinder sich für Eishockey begeistern, zum Training kommen, weil sie das, was sie im Fernsehen gesehen haben, auch unbedingt mal erleben wollen. Ich würde mir wünschen, dass es so ist. Wobei ich das jetzt selbst nicht direkt spüre.

Noebels: Persönlich ist das immer schwer mitzubekommen. Aber als ich im November beim Deutschland Cup war, hielt DEB-Präsident Franz Reindl eine kleine Willkommensansprache und sagte dabei, dass der Erfolg spürbar ist. Er kennt ja die Zahlen aus den Vereinen, und die sind gestiegen. Was wir in Südkorea geleistet haben, überträgt sich momentan auf die Jugendarbeit.

Hördler: Welche Früchte es wirklich getragen hat, sieht man ohnehin erst in zehn Jahren. Daran etwa, ob dann viele gute Jungs nach oben kommen und das deutsche Eishockey nach vorn bringen oder die Möglichkeit haben, in Nordamerika zu spielen.

Glauben Sie, dass das deutsche Eishockey aber schon jetzt mit anderen Augen betrachtet wird als vor Olympia?

Hördler : Ich denke, dass gerade ausländische Spieler, die hierherkommen, eine andere Sicht haben. Wir haben gute Spieler und Mannschaften. Das wurde aber nicht immer so dargestellt. Das Turnier hat den Blickwinkel schon verändert. Das ist auch etwas, worauf man stolz sein kann.

Für den Trainer des Erfolgsteams mündete die Anerkennung sogar in einem Engagement in der besten Liga der Welt, der NHL. Marco Sturm ist jetzt Co-Trainer bei den Los Angeles Kings. Wäre das ohne das Silber denkbar?

Hördler : Er hat auch vorher gute Arbeit geleistet und ich denke, dass er es geschafft hätte, sich seinen Traum zu erfüllen. Vielleicht aber nicht ganz so schnell. Er ist einfach ein Typ, der sehr hart für die Ziele arbeitet, die er sich setzt. Seine Art und sein Charakter werden ihm helfen, es auch zum Cheftrainer dort zu schaffen.

Wie in Südkorea eben.

Müller : Er hat immer einen Weg gefunden, die Mannschaft zu motivieren und uns auf die Spiele einzustellen. Ohne ihn wäre das gar nicht möglich gewesen.

Noebels: Spätestens mit dem Spiel gegen die Schweiz hat jeder gemerkt, dass wir gar kein schlechtes Eishockey spielen. Und dass man noch einen Schritt weiter gehen kann, wenn jeder seine Aufgabe erfüllt. Jeder hat seine Rolle akzeptiert, wir haben alles zusammen angepackt. Die harte Arbeit wurde durch Spaß und Erfolg immer belohnt.

Ergeben sich aus dem Erfolg neue Ansprüche an das deutsche Eishockey?

Noebels : In Dänemark fühlte es sich im Mai fast so an, als sei die Euphorie so groß, dass alles unter dem Halbfinale eine misslungene WM ist. Ziel sollte einfach sein für die deutsche Nationalmannschaft, dass wir immer unter den Top acht stehen und nicht ständig schwanken zwischen Platz sieben und zehn. Alles andere ist, wenn man ehrlich ist, einen Schritt zu weit weg. Wir sind der Konkurrenz aber schon näher gekommen und machen gute Arbeit.

Weniger gut ist die Spielplanung in der DEL für Sie am Sonntag. An diesem Tag werden auch die deutschen Sportler des Jahres in Baden-Baden gefeiert. Das Eishockey-Nationalteam ist nominiert und ihm werden beste Chancen darauf eingeräumt, zum ersten Mal überhaupt den Titel bei den Mannschaften zu gewinnen.

Noebels : Größer wird diese Chance wohl nicht mehr werden. Ich wüsste nicht, was noch kommen sollte. Da ist unser später Spielbeginn schon ein bisschen ärgerlich, schließlich möchte man ja dabei sein bei so einer Gala.

Müller: Das wäre eine große Auszeichnung, ich würde mich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr freuen als über den Titel in Berlin.

Sie treten um 17 Uhr in Köln an, die Ehrung beginnt um 20 Uhr. Bei über 300 Kilometern würde der Weg nach Baden-Baden kaum mehr lohnen. Oder?

Hördler : Ein persönlicher Betreuer wird uns nach dem Spiel so schnell wie möglich nach Baden-Baden bringen. Dann könnten wir den möglichen Sieg wenigstens noch etwas feiern.