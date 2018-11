Eisbären trotzen allen Widerständen

Berlin. Marcel Stein

Wieder eine andere Aufgabe, wieder umstellen auf die neue Situation. Martin Buchwieser hat das oft genug erlebt in dieser Saison. Mittwoch musste er an die Kasse, bei der Eröffnung einer Filiale einer Drogeriekette im neuen Einkaufszentrum an der Warschauer Straße. Wenigstens stand schon vorher fest, dass er nur gewinnen konnte. Weil der 60-minütige Einsatz für einen guten Zweck war. Leichtes Spiel also für Buchwieser.

In seinem Erstjob als Stürmer des EHC Eisbären sind die Herausforderungen für den 29-Jährigen deutlich größer. Seit Saisonbeginn in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) werden die Berliner vom Verletzungspech verfolgt. Das zieht viele Umbesetzungen nach sich, die Spieler müssen oft in neuen Rollen agieren. „Das macht es schwierig, in einen Rhythmus zu kommen“, sagt Buchwieser. In München beim Meister fehlen am Donnerstag in der Neuauflage des jüngsten DEL-Finales gleich acht EHC-Profis (19.30 Uhr, Telekomsport).

Acht EHC-Ausfälle zur Final-Neuauflage

Trotz des Einsatzes von Talenten als Kompensation zehrt das an den Kräften. Besonders bei den Topspielern, die in den entscheidenden Situationen noch mehr Eiszeit erhalten. „Wir stehen in jedem Spiel neuen Widrigkeiten gegenüber“, fasst Trainer Clément Jodoin die bisherige Spielzeit zusammen. Auch in der Trainingsarbeit schränkt die Personalmisere die Kontinuität ein. Mitunter lässt sich das in den Spielen nicht verbergen, nicht immer treten die Eisbären nach dem Geschmack des Trainers auf. Jüngst wurde er sogar nach einem Sieg laut, weil „ich enttäuscht war von der Teamarbeit“, so der Kanadier.

Alles in allem stehen die Berliner angesichts ihrer Probleme aber sehr ordentlich da. „Wir gehen ganz gut damit um“, findet auch Jodoin. Was ein Beleg für Qualität und Potenzial der Mannschaft ist. „Ich glaube, wir sind als Mannschaft immer noch gut genug, um jeden Gegner in der Liga schlagen zu können“, erzählt Kapitän André Rankel. Vorausgesetzt, jeder geht an seine Leistungsgrenze und setzt sich damit einem hohen Verschleiß aus. „Dann können wir immer ein Tor schießen“, so Buchwieser. Und hinten erledigt Torhüter Kevin Poulin den Rest.

München mit fünf Siegen in Folge

Platz sechs, zuletzt mit Tendenz nach oben, gibt den Eisbären den Spielraum, weiter ruhig an den Zielen zu arbeiten. „Wir müssen kämpfen, ja, aber wir müssen auch noch einiges besser machen“, sagt Trainer Jodoin. Schon in München wird es wichtig, hier einen Schritt voranzukommen.

Zwar haben auch die Bayern einige personelle Sorgen und wirken lange nicht so souverän wie in den Vorjahren. Mit fünf Siegen in Serie schoben sie sich aber wieder auf Rang drei der Tabelle, in der sie sechs Punkte vor dem EHC liegen. „Ich weiß, dass die Münchener eine sehr gute Mannschaft sind, aber wir haben unsere Strategie und einen Plan“, sagt Jodoin gelassen vor dem schweren Spiel. Große Herausforderungen sind inzwischen eben zur Gewohnheit geworden.