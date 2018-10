Torhüter Poulin spielt sich ins Eisbären-Herz

Berlin. Es sind die Tage der Torhüter beim EHC Eisbären. Anfang Oktober schaute der Vorgänger vorbei, Petri Vehanen stand Pate für die „Pink in the Rink“-Aktion der Berliner, mit der sie sich im Kampf gegen den Brustkrebs engagieren. Ende Oktober kam nun der Vorgänger des Finnen nach Berlin. Rob Zepp hatte seinen Spaß mit den Eisbären Allstars, die im Vorprogramm gegen eine Gazprom-Auswahl 4:8 unterlagen. Die Alten waren also für die Show da, und der Neue machte die Arbeit. Davon gab es für Kevin Poulin am Sonntag genügend. Vor 11.816 Zuschauern in der Mercedes-Benz Arena verhalfen seine Paraden dem EHC gegen die Nürnberg Ice Tigers zu einem 5:4 (2:0, 1:3, 2:1).

Die Fans der Eisbären lieben ihre alten Helden. Zepp (37) gewann fünf Meisterschaften mit den Berlinern, was ihn in den Annalen der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zum Rekordtorhüter macht. Vehanen (41) kann zwar auf keinen Titel mit den Eisbären verweisen, doch als Weltmeister und konstantester Profi über viele Jahre genoss er einen enormen Status. Und ins Finale führte er die Eisbären ja auch. Poulin (28) ist gerade mal sechs Wochen beim EHC, doch seine Leistungen haben die Anhänger in dieser kurzen Zeit schon derart beeindruckt, dass sie ihn bereits ins Herz geschlossen haben. Mit ihm scheint vieles möglich für die Eisbären. Zumindest, wenn die Verletzungsmisere sich bald dem Ende zuneigt. Sieben Profis fehlten Trainer Clément Jodoin gegen die Franken.

Was man ihnen diesmal aber nicht anmerkte. Leichtfüßig wirbelten sie über das Eis. „Wir haben mit viel Laufarbeit gespielt“, sagt Stürmer Charlie Jahnke. Frühe Treffer von James Sheppard (5.) und Brendan Ranford (8.) waren die Belohnung. Doch mit der Führung ließen sich die Eisbären zu einer leichtsinnigen Spielweise hinreißen, waren nicht mehr so konsequent in Zweikämpfen und Abschlüssen.

Das fiel besonders negativ auf, als die Nürnberger körperlicher spielten. Die Saison läuft bislang schlecht für den Halbfinalgegner der Eisbären aus der Vorsaison. Die Franken kämpfen um den Anschluss an die Play-off-Plätze, entsprechend rau wurde es auf dem Eis. Durch Dane Fox (25.) und Chad Bassen (28.) glichen die Ice Tigers aus, auch die erneute Führung durch Ranford (30.) egalisierten sie dank Daniel Weiß (35.). Poulin musste zudem weitere gefährliche Schüsse parieren.

Mit etwas mehr Konzentration machten die Eisbären ihre spielerische Überlegenheit wieder zum entscheidenden Element. Mark Cundari (44.) und André Rankel (55.) sorgten erneut für einen Zwei-Tore-Vorsprung, den vor allem Torhüter Poulin mit vielen Paraden verteidigen musste. Und es trotz des Treffer von Patrick Reimer (57.) wie gewohnt tat.

( Marcel Stein )