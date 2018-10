Die jungen Eisbären sind auf dem Sprung nach oben

Berlin. Der offizielle Spielberichtsbogen, der auf der Internetseite der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zu finden ist, legt immer noch ein falsches Zeugnis ab. Dort gehört Charlie Jahnke das Tor des EHC Eisbären zum 2:2 gegen Wolfsburg (3:2 n.P.). In der persönlichen Saisonstatistik des Stürmers sucht man den Treffer jedoch vergebens. Weil er sein allererstes Tor in der DEL nicht geschenkt haben wollte. Sein Schuss wurde noch abgefälscht von einem Mitspieler, gab er zu Protokoll, nachdem ihm das Tor im Spiel am vorigen Freitag zugerechnet worden war.

Dann eben eine Vorlage, das mindert weder Einsatz noch Leistung von Charlie Jahnke. „Ich habe viel Respekt vor ihm. Was er macht, macht er gut“, sagt Clément Jodoin. Der Trainer der Berliner verpasst gerade keine Gelegenheit, die Talente der Eisbären zu loben. Weil Jahnke so schnell ist, nennt er ihn „meinen Formel-1-Spieler“. Drei 20-Jährige laufen derzeit mit der Mannschaft auf, die am Freitag in Bremerhaven antritt (19.30 Uhr, Telekomsport), neben Jahnke sind das Verteidiger Maximilian Adam und Stürmer Vincent Hessler.

Ihre Aussichten auf Einsätze hielten sich vor wenigen Wochen noch in engen Grenzen. Die Eisbären stellten ihren Kader ungewöhnlich breit auf mit erfahrenen Kräften. Weil in dieser Saison aber bisher wenig nach Plan läuft, ergibt sich inzwischen eine ganz andere Situation. Eine ausgedehnte Verletzungsmisere, sechs bis acht Spieler fehlten zuletzt, führte dazu, dass die klubeigenen Talente von den Lausitzer Füchsen aus Weißwasser geholt wurden, wo sie beim Kooperationspartner in Liga zwei sonst Spielpraxis sammeln.

Jetzt gibt es reichlich Eiszeit auf höchster Ebene. Ohne große Restriktionen, nur mit dem Hinweis, das Spiel einfach zu halten. „Wir sind nicht nur dazu da, die Scheibe tief zu schießen. Wir können auch mal Spielzüge machen“, erzählt Jahnke. Das Selbstbewusstsein dazu haben sich die Talente in Weißwasser geholt. Wenn sie dort sind, treten sie als wichtige Profis des Teams in Erscheinung, erzielen Tore, geben viele Vorlagen. Bei den Eisbären lässt Jodoin sie teilweise sogar in Unterzahl aufs Eis und unterstreicht damit das Vertrauen, dass er in die Talente hat.

Am Freitag müssen die Berliner nach Bremerhaven

Genau wie die anderen ist Jahnke nicht zum ersten Mal im DEL-Team dabei, alle hatten in den vergangenen Jahren immer mal wieder Einsätze. Die Umstellung auf die Topliga ist nun aber nicht mehr so groß wie zuvor. „Man entwickelt sich immer weiter, das macht es einfacher“, sagt Adam. Auch die DEL entwickelt sich, verlangt, nachdem sie jahrelang wegen der mangelnden Nachwuchsförderung kritisiert worden ist, in den nächsten Jahren den Einsatz von immer mehr U23-Akteuren. Drei pro Team sollen es in zwei Spielzeiten werden. „Diese Jungs müssen wir finden. Die Zeit dazu ist jetzt“, sagt der Trainer. Vorbereitet sind die Eisbären darauf, sie haben genügend junge Spieler unter Vertrag genommen. Die müssen jetzt nach und nach ihre Tauglichkeit auf Top-Niveau nachweisen. In der Phase der vielen Verletzungen tragen sie zudem dazu bei, dass die Eisbären nicht zu sehr auf Verschleiß fahren, indem sie sich einfach darauf beschränken, mit drei Reihen zu spielen. Das kann sich kein Klub mehr leisten, wenn er perspektivisch oben mitspielen möchte.

Das Auftreten von Adam, Hessler und Jahnke in der DEL überzeugt Jodoin bereits jetzt. „Es ist gut zu wissen, dass sie hochkommen und auch spielen können. Sie sind dabei, den Sprung zu schaffen“, sagt der Coach, der sicher ist, dass bald der erste selbst erzielte DEL-Treffer in der Saisonstatistik für Jahnke auftauchen wird.