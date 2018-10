Die Berliner verlieren 2:3 bei den Haien. Die Bilanz nach dem erstem Viertel der Hauptrunde in der DEL fällt durchwachsen aus.

Eishockey Eisbären vergeben den möglichen Punkt in Köln

Ausgerechnet im Duell der statistisch besten Torhüter der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gab es für Kevin Poulin eine Premiere. Zum ersten Mal musste der Goalie des EHC Eisbären drei Gegentreffer in einem Spiel hinnehmen. Sein Gegenüber, der Schwede Gustaf Wesslau, unterbot den Berliner in dieser Hinsicht, was den Eisbären eine 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)-Niederlage einbrachte. Als Gewinner kann sich Poulin dennoch fühlen, schließlich musste er deutlich mehr Schüsse abwehren als Wesslau und ging mit einer besseren Fangquote aus dem Spiel.

Es war der 13. Auftritt der Berliner in dieser Saison, was bedeutet, dass das erste Viertel der Hauptrunde in der DEL vorüber ist. Mit sieben Siegen und sechs Niederlagen fällt die Bilanz nach dem ersten Aufeinandertreffen mit allen Konkurrenten durchwachsen aus. Die Mannschaft von Trainer Clément Jodoin rangiert im Mittelfeld, schon mit einem leichten Rückstand auf Platz sechs und die sichere Viertelfinal-Qualifikation.

Noebels für den Deutschland Cup in Krefeld nominiert

In Köln waren einige Gründe dafür zu sehen. Das Verletzungspech der Eisbären zehrt an der Substanz, sieben Profis fielen bei den Haien aus. Darunter Marcel Noebels mit einer fiebrigen Erkältung. Der Stürmer ist der einzige Eisbären-Profi, den Bundestrainer Marco Sturm für den Deutschland Cup in Krefeld (8. bis 11. November) nominiert hat, da die anderen beiden Olympiasilbergewinner, die Verteidiger Frank Hördler und Jonas Müller, gerade erst nach einer langen Verletzung zurückgekehrt beziehungsweise noch verletzt sind.

Trotz des Handicaps dezimierten sich die Berliner mit vielen Fouls noch mehr, oft standen sie in Unterzahl auf dem Eis. „In einem Spiel mit vielen Strafzeiten, verbraucht man sehr viel Energie“, so Jodoin. Die fehlte am Ende ein wenig. Denn nach den Überzahltoren von Sean Backman (12.) zum 1:0 und Louis-Marc Aubry (58.) zum 2:2 hatten die Eisbären eine gute Chance, einen Punkt aus Köln mitzunehmen. Doch unmittelbar nach dem Ausgleich war die Aufmerksamkeit dahin. Steven Pinizzotto lenkte den Puck nur 28 Sekunden später zur Entscheidung ins Netz. „Das Gegentor im nächsten Wechsel, das darf nicht passieren“, sagte Kapitän André Rankel, dessen Team bei den Haien nicht zum ersten Mal keinen Treffer bei voller Spieleranzahl erzielen konnte.