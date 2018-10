Mark Cundari ist der zehnte Mann der Eisbären

Weil der Verteidiger die Erwartungen noch nicht erfüllen kann, muss er in der DEL auf die Tribüne. In der CHL darf er spielen.

Berlin. Die Stadt ist größer, internationaler. In Berlin kommt Mark Cundari mit Englisch viel besser durch als noch in Augsburg. Der Klub ist auch größer, die Eisbären waren sieben Mal Meister in der Deutschen Eishockey Liga, die Verbindungen nach Nordamerika sind durch den Besitzer Anschutz exzellent. Alles fühlt sich etwas mehr nach der großen Eishockeywelt an als bei den Schwaben, ein bisschen wie in der NHL eben.

Genau diese Aspekte waren es, die den Kanadier vor eine leichte Entscheidung stellten, als die Berliner ihm im Sommer ein Angebot unterbreiteten. Also nahm er an. Doch statt die Vorzüge des Umzugs genießen zu können, muss Cundari sich nun damit arrangieren, dass die Berliner sich – ähnlich auch der NHL – ein klein wenig Luxus erlauben dürfen. Darum sieht er mehr zu, als dass er spielt. Lediglich die Champions Hockey League (CHL) eröffnet ihm noch zuverlässig Einsätze.

Noch kein Treffer in DEL oder Champions League

Auf die Reise nach Weißrussland hätten die meisten bei den Eisbären gern verzichtet. Am Dienstag kämpfen die Berliner in Grodno um Platz drei in der Vorrundengruppe (18 Uhr, Sport1 Livestream), die nächste Runde ist längst verpasst. Cundari gehört zu den wenigen, für die dieses Spiel trotzdem bedeutsam ist. „Ich bin froh, wieder spielen zu können. Für mich ist es wichtig, in Form zu bleiben“, sagt der Verteidiger. Wobei die Form gerade das Problem ist. Am Wochenende fehlte Cundari wieder im DEL-Aufgebot des EHC. Fast schon ganz selbstverständlich.

Etwas zu selbstverständlich für jemanden, der als Antreiber von der blauen Linie im Powerplay geholt worden ist. Mit jeweils zehn Toren und über 30 Punkten in zwei Saisons in Augsburg genoss der 28-Jährige einen guten Ruf als Offensivverteidiger. Doch in den ersten Partien in der CHL gelang ihm die Anpassung an das EHC-Spiel nur unbefriedigend. „Er hat ein paar Fehler gemacht, vielleicht war damit das Selbstvertrauen etwas weg“, sagt Sportdirektor Stéphane Richer.

Nur neun Ausländer dürfen spielen

Cundari wirkte nach hinten unsicher, konnte im Aufbau des Überzahlspiels kaum Akzente setzen. Normalerweise kein Problem, in der DEL sind im Durchschnitt aufgrund der zu hohen Kosten kaum Kaderplätze doppelt besetzt. Doch die Eisbären liegen finanziell über dem Durchschnitt – und sie mussten handeln, als Torhüter Marvin Cüpper verletzt ausfiel.

Nun ist Kevin Poulin da und belegt die zehnte Ausländerlizenz. Wenn er spielt, sitzt Cundari in der DEL auf der Tribüne, weil nur neun Ausländer eingesetzt werden dürfen. Trainer Clément Jodoin sagt: „Wir brauchen die Stürmer.“ Er will lieber mehr Harmonie in den Angriff bekommen, weil das Toreschießen etwas lahmt. Also muss einer der drei nordamerikanischen Verteidiger raus. Gegenüber Micki DuPont und Daniel Richmond drängt sich Cundari mit null Toren (auch in der CHL), einer Vorlage (zwei in der CHL) und viel Präsenz bei Gegentreffern in fünf DEL-Einsätzen aber nicht als Alternative auf.

MacQueen fehlt in Weißrussland

Zwar fehlten in der DEL gerade eine Menge Profis, doch zum Leidwesen von Cundari nur Deutsche. Als Fehleinkauf, alle anderen Neulinge fügen sich gut ein, will Richer ihn aber nicht abstempeln. „Das ist nur eine Momentaufnahme, er kämpft im Training, um das zu ändern. Ich glaube, er wird eine Rolle spielen“, erzählt Richer, wohl wissend, dass auch bei den ausländischen Profis die Verletzungen nicht ausbleiben werden.

Jamie MacQueen muss schon in Grodno passen. Wobei das jetzt keine Rolle spielt, denn in der CHL gibt es keine Ausländerbeschränkung. „Hoffentlich kann ich bald wieder in der normalen Saison eingreifen“, sagt Cundari. Ein gutes Spiel von ihm in Grodno wäre ein Anfang.