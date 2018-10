Eisbären-Trainer sieht Mangel an Führungsstärke

Berlin. Die kommenden Tage sind nicht zu unterschätzen. Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) steuert auf zweistellige Spieltage zu, und wenn die zehnte Partie erreicht ist, so heißt es, lasse sich ungefähr absehen, wohin die Reise für die Teams in dieser Saison gehen könnte. „Wir wissen, wie wichtig dieses Wochenende ist“, sagt Clément Jodoin, der Trainer des EHC Eisbären.

Am Freitag müssen die Berliner zunächst nach Schwenningen, zum Letzten (19.30 Uhr, Telekomsport). Ein guter Gegner, um etwas Selbstvertrauen zu sammeln. Was vor dem Spiel am Sonntag gegen Mannheim sicher hilfreich wäre. Denn um die Stimmung in der Kabine ist es nach vier Niederlagen in sieben Saisonspielen nicht sonderlich gut bestellt. „Wir hatten ein Meeting heute, in dem wir darüber gesprochen haben, wie wir gespielt haben, wie wir mit der Situation umgehen müssen“, so der Kanadier.

Poulin zurück im Tor, Adam in der Abwehr

Der Trainer sorgt sich nicht nur um die Spielweise, die immer wieder fehlerbehaftet ist oder durch undiszipliniertes Verhalten torpediert wird, Jodoin stellt auch die innere Kraft der Mannschaft infrage: „Wir brauchen Führungsstärke aus der Kabine. Gute Jungs hören im Training immer als Letzte auf, fordern sich gegenseitig. Ich glaube an diesen Gruppenzwang.“ Offenbar hat das Team intern noch keine geeignete Struktur gefunden, die das Zusammenspiel positiv beeinflusst.

Langzeitverletzungen, die es reichlich gibt, will Jodoin dabei nicht mildernd anführen. „Wie viele Verletze wir haben, ändert nichts daran, wie wir spielen sollten“, so der Trainer, der auf fünf Spieler verzichten muss. Jüngst fielen die Verteidiger Kai Wissmann (Fingerfraktur/bis sechs Wochen) und Jonas Müller (Schultereckgelenksprengung/bis acht Wochen) aus. Zuvor mussten Thomas Oppenheimer (Schlüsselbeinbruch/noch zehn Wochen) und Marvin Cüpper (Syndesmose/noch neun Wochen) passen. Frank Hördler (Muskulatur) könnte in zwei Wochen wieder dabei sein.

Immerhin ein Profi kommt in Schwenningen zurück, Torhüter Kevin Poulin hat seine Augeninfektion überstanden. Dafür muss Verteidiger Mark Cundari als überzähliger Ausländer auf die Tribüne. In der Abwehr rückt stattdessen Maximilian Adam (20) nach, der bislang beim Kooperationspartner Weißwasser spielte und mit vier Toren und drei Vorlagen viertbester Verteidiger der zweiten Liga ist. „Ich bin gerade in einer guten Form, das sollte ich nutzen“, sagt er. Zumindest Adam besitzt viel Selbstvertrauen. Vielleicht kann der Youngster sein Team damit inspirieren in diesen wichtigen Tagen.