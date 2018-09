Die Eisbären müssen schnell erwachsen werden

Die Eisbären zeigen gegen Iserlohn, dass es ihnen an Reife mangelt. Das muss sich dringend ändern, schon heute in Straubing.

Berlin. Auch 20 Minuten nach dem Spiel war Maximilian Franzreb die Hektik der letzten Aktionen noch immer anzusehen. Die Röte der Anstrengung hielt sich hartnäckig im Gesicht des Torhüters, der Schweiß wollte nicht trocknen. Im Sekundentakt hatte sich der 22-Jährige den Pucks entgegengeworfen, die Hände rotieren lassen, die Beine gestreckt, um nur nicht noch einen Treffer zu kassieren und einen Punkt abzugeben.

Seine aufopferungsvolle Arbeit wurde von Trainer Clément Jodoin gewürdigt. „Ich freue mich für ihn, dass er das erste Spiel gewonnen hat“, sagte der kanadische Coach des EHC Eisbären. Die ersten beiden Saisonspiele in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hatten die Berliner mit Franzreb im Tor verloren, dann holten sie Kevin Poulin, gewannen zweimal und traten gegen Iserlohn erneut mit Franzreb an, weil Poulin eine Augenentzündung bremste. „Ich wollte das nutzen, dass ich spielen durfte“, so Franzreb nach dem 4:3. Doch fast hätten seine Kollegen ihm einen Strich durch die makellose Rechnung gemacht. Reichlich unreif agierten sie im letzten Abschnitt.

Überzahlspiel kann sich wieder sehen lassen

Darüber mochte Franzreb nicht böse sein. „Jeder hat mal einen schlechten Tag. Wir arbeiten als Mannschaft zusammen, um zu gewinnen. Wir haben alle ein bisschen zittrige Knie bekommen“, so der Goalie. Weniger generös war der Trainer in seiner Analyse. Natürlich weiß Jodoin, dass seine Mannschaft ein schnelles und variables Spiel aufziehen kann. Dass das Tüfteln am Überzahlspiel sich auszahlt – es ist viel besser geworden, als es in den Vorjahren war. Mit 21,43 Prozent sind die Berliner Zweiter in dieser Kategorie. Doch das Gute konnte Jodoin nicht zufriedenstellen, weil er viel zu viel Naivität im Spiel seines Teams erkennen musste.

Sie bestand darin, dass der Spielaufbau unter den Schwächen in der Passgenauigkeit litt. „Sechs oder sieben Mal haben wir im ersten Drittel den Puck ohne Grund verloren“, tadelte der Coach. Nachdem die Profis im zweiten Drittel mit etwas mehr Konzentration am Werk waren, spielten sie im dritten Abschnitt trotz einer 4:1-Führung mit vollem Risiko weiter.

Franzreb auch in Straubing im Tor

„Da war ich enttäuscht. wir haben Iserlohn ohne Not eine Chance gegeben, in das Spiel zurückzukommen“, so der Kanadier. Seine Mannschaft müsse sich bei einer solchen Konstellation einfach erwachsener präsentieren und viel kontrollierter spielen.

Über die volle Punktzahl waren am Ende aber alle froh. „Es war wichtig, mit einem Sieg aus dem Spiel herauszukommen, weil wir jetzt dreimal auswärts spielen“, sagte Jamie MacQueen, der drei Treffer erzielte und sich von dieser das persönliche Selbstvertrauen steigernde Maßnahme angetan zeigte. Beim Vierten in Straubing am Sonntag (19 Uhr, Telekomsport), wo wieder Franzreb im Tor stehen wird, und beim Spitzenreiter in Düsseldorf am Dienstag stehen den Eisbären dabei besonders große Herausforderungen bevor. Ein zu unbedarftes Spiel wurde von diesen Teams bislang bestraft.