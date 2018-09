Kevin Poulin holte mit der Olympia-Mannschaft Kanadas in Pyeongchang Bronze.

Berlin. Die Eisbären Berlin haben Ersatz für den verletzten Torhüter Marvin Cüpper verpflichtet.

Der Kanadier Kevin Poulin verstärkt den Rekordmeister der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) in der laufenden Saison, teilte der deutsche Eishockey-Vizemeister mit. Der 28 Jahre alte Poulin war zuletzt in der Schweizer Nationalliga A für den EHC Kloten und die Olympia-Nationalmannschaft Kanadas aktiv, mit der er im Februar die Bronzemedaille in Pyeongchang holte.

( dpa )