Eisbären verpflichten Torhüter Kevin Poulin

Berlin. Die Eisbären Berlin haben sich wie erwartet nochmals auf der Torhüter-Position verstärkt. Nach der Verletzung von Marvin Cüpper verpflichte der Rekordmeister der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den Kanadier Kevin Poulin für die laufende Saison 2018/19. Der 28-Jährige stand zuletzt beim EHC Kloten in der Schweizer Nationalliga A unter Vertrag und war für die kanadische Nationalmannschaft bei Olympia aktiv.

Poulin sei „die beste Lösung“ für die Eisbären, betonte Sportdirektor Stéphane Richer: „Er wird sowohl Maximilian Franzreb als auch Marvin, wenn er wieder gesund ist, unterstützen können.“ Poulin wurde im Jahr 2008 vom NHL-Klub New York Islanders gedraftet. In der nordamerikanischen Profiliga debütierte er jedoch erst in der Saison 2010/11, insgesamt bestritt der Goalie 50 Spiele in der NHL.

( sid )