Eisbären üben sich in Zuversicht

Das erste Wochenende der Deutschen Eishockey Liga (DEL) lag hinter den Eisbären, doch das Bangen ging auch am Montag weiter. Denn Mark Cundari musste zum Arzt. Starke Schmerzen, die von einem Schuss auf die Hand herrührten, ließen ihn am Sonntag in Nürnberg nur das erste Drittel spielen. Danach blieb er in der Kabine. Zurück in Berlin musste der neue Verteidiger genau untersucht werden.

Im schlechtesten Fall könnten die Eisbären im dritten Spiel in Folge einen Profi wegen einer Verletzung verlieren, nachdem zuletzt Torhüter Marvin Cüpper (in Brno, Syndesmoseband) und Stürmer Thomas Oppenheimer (gegen München, Schlüsselbeinbruch) ausfielen. Die beiden werden drei Monate nicht dabei sein. Nun droht bei Cundari Ungemach, was die Zahl der nicht zur Verfügung stehenden Profis auf sechs erhöhen würde, inklusive Frank Hördler (muskuläre Probleme), Florian Busch (Rippen) sowie Marcel Noebels (Trainingscamp Boston).

Verantwortliche sehen das Positive

Es läuft nicht sonderlich gut für die Eisbären, lautet also das Fazit, wenn man zudem auf die Ergebnisse des Ligastarts schaut. Gegen München (2:4) und Nürnberg (3:4) unterlagen die Berliner, am Freitag wegen „des Powerplays“, am Sonntag wegen „der Chancenverwertung“, wie Sportdirektor Stéphane Richer sagt. Doch die Moral immerhin ist intakt, in beiden Partien holten die Eisbären einen 0:2-Rückstand auf. Weshalb Trainer Clément Jodoin auch nicht zu hart ins Gericht gehen wollte mit den Profis: „Ich habe den Spielern gesagt, dass sie ruhig bleiben sollen, nicht traurig oder wütend. Die Saison ist ein Marathon. Wir werden das Blatt wenden, es ist nur eine Frage der Zeit.“

Vor allem in Nürnberg stimmte die Richtung in der Offensive, über 40 Torschüsse zählten die Berliner. „Es war ein gutes Spiel“, so der Trainer. Auch der Sportdirektor fand, dass „man nicht viel mehr verlangen kann, sie haben alles gegeben“. Doch noch findet sich die Mannschaft in der neuen Sortierung nicht immer zurecht. Es entstehen Lücken, die der Gegner leicht nutzen kann. Mit jeder Partie aber sollte das Verständnis der in Teilen neu zusammengesetzten Mannschaft untereinander steigen und das Spiel des Teams abrunden. „Ich glaube, wenn wir wie am Sonntag spielen, dann werden die Siege bald kommen“, sagt Richer. Wohl wissend, dass die Eisbären, die am Freitag Bremerhaven empfangen, sie dringend brauchen, um nicht in eine Negativspirale zu rutschen.