Eisbären mit Sorgen beim Neuanfang

Eisbären können ihr Potenzial noch nicht in Erfolge ummünzen, schon am Sonntag gegen Nürnberg erhöht nun Verletzungspech den Druck

Berlin. Florian Kettemer mag die Dinge nicht vermischen. Und wenn man das wie er nicht tut, dann hat die Mannschaft des EHC Eisbären mit dem 2:4 am Freitag gegen Red Bull München lediglich das erste Saisonspiel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verloren. Kann passieren, zumal gegen den Meister. Halb so schlimm.

Wer hingegen den Pragmatismus beiseite lässt, der zählt zusammen mit den Partien in der Champions Hockey League (CHL) fünf Niederlagen in den ersten fünf Pflichtspielen der Saison. Eine solche Tendenz kann sich langsam als Problem für das Selbstvertrauen der Eisbären erweisen. Entsprechend verfestigen sich die Gesichtszüge von Trainer Clément Jodoin gerade zu einer ernsten Miene. „Wir müssen zu unserer Struktur zurückkehren und etwas härter an den Kleinigkeiten arbeiten“, sagt der neue Coach. Das alles fängt damit an, den Puck zu erobern. Doch viele wichtige Bullys wurden gegen München verloren.

Das schwache Anspiel ist einer der Faktoren, die den Berlinern das Siegen in diesen Tagen erschweren. Ein anderer ist die seit Wochen mangelhafte Kontrolle der eigenen Schläger, was aufgrund der nun strengeren Regelauslegung zu vielen Strafzeiten führt. Und auch das Überzahlspiel, das als großer Schwachpunkt der Vorjahre neuen Schwung bekommen sollte, litt gegen München unter einem deutlichen Kreativitätsmangel.

Schon fünf Spieler fehlen gerade

Dennoch war keines der letzten fünf Spiele durch und durch schlecht. Vielmehr wirken die Eisbären gefangen in ihren guten Ansätzen. Gegen den Titelverteidiger zeigten sie sich läuferisch auf der Höhe, hatten technisch und taktisch in den meisten Situationen nicht weniger zu bieten. Das zeugt vom großen Potenzial der Eisbären. „Es war schnell und mit vielen Chancen auf beiden Seiten“, sagt Kettemer, der als ehemaliger Münchner deren Stärke bestens kennt: „Sie haben uns eiskalt bestraft.“ Es passieren noch zu viele kleine Fehler beim EHC, die Konstanz über die volle Spielzeit fehlt.

Ein Grund dafür dürfte die Verletztenmisere sein. Gegen München fiel Thomas Oppenheimer mit einem Schlüsselbeinbruch aus, am Sonnabend wurde er operiert und fehlt drei Monate. „Das ist ein großer Verlust, er ist ein guter Soldat“, sagt der Trainer, der am Sonntag in Nürnberg (16.30 Uhr, Telekomsport) mit fünf Profis weniger auskommen muss als geplant. Florian Busch könnte am ehesten zurückkehren, doch auch er dürfte nach seiner Rippenverletzung noch gut drei Wochen brauchen. Doch Jodoin sieht in dem Handicap keine mildernden Umstände: „Wir sind gut vorbereitet, das müssen wir umsetzen.“ Es wird langsam höchste Zeit.