Von Torraum bis roter Helm: Viel Neues in der DEL

Der Torraum sieht in der DEL ab dieser Saison so aus wie in der nordamerikanischen Profiliga NHL

Berlin. Für Maximilian Franzreb ist die Eingewöhnung längst abgeschlossen. Etliche Trainingseinheiten liegen hinter ihm, dazu einige Spiele in der Vorbereitung und in der Champions Hockey League. Die offensichtlichste Veränderung, die es in dieser Saison in der DEL gibt, ist für den Torhüter des EHC Eisbären bereits Routine. Die wichtigsten Neuerungen im Überblick:

Torraum

Statt des kompletten Halbkreises um das Tor sind dort nun zwei gerade Linien, die oben von einem kleinen Halbkreis umschlossen werden. „Der Bereich, in dem du stehst, ist ein bisschen kleiner geworden“, sagt Franzreb, vorerst die Nummer eins im EHC-Tor. Wie in der nordamerikanischen NHL sieht der Torraum nun aus, was dazu führt, dass die Feldspieler mehr Freiraum haben. „Sie können von der Seite ein bisschen näher ans Tor kommen“, so Franzreb. Fast einen Meter schmaler ist der geschützte Bereich auf der Torlinie, was zur Folge hat, dass es weniger Torraumabseits geben wird. Und damit vielleicht mehr Tore.

Schiedsrichter

Um die Qualität der Schiedsrichterleistungen zu erhöhen, hat die DEL die Anzahl der Profi-Schiedsrichter von drei auf sieben gesteigert. Dabei wurden auch zwei Referees aus dem Ausland verpflichtet: der US-Amerikaner Andrew Howard und der Finne Aleksi Rantala, der das Olympiafinale von Pyeongchang zwischen Deutschen und Russland (3:4 n.V.) pfiff.

Eiszeit

Wie in anderen Ländern schon lange üblich wird demnächst auch in der DEL die Eiszeit der einzelnen Spieler erfasst. Kategorisiert werden zudem auch die Wechsel und die Einsätze in Über- sowie Unterzahl. Die Daten werden für alle frei zugänglich sein.

Penalty

Nach einem Foul in einer Konter-Situation musste bisher der gefoulte Spieler den daraus resultierenden Penalty selbst ausführen. Ab sofort steht es dem Trainer frei, einen beliebigen Feldspieler zu benennen, der den Strafschuss ausführt.

Penaltyschießen

Das Heimteam beginnt immer, der Münzwurf entfällt.

Nachwuchsspieler

Ab dieser Saison gilt in der DEL, dass alle Klubs, die die maximale Anzahl von 19 Feldspielern pro Partie einsetzen, mindestens einen U23-Spieler auflaufen lassen müssen. Ab der nächsten Saison müssen es zwei sein, in der dann folgenden drei. Damit soll die Entwicklung deutscher Spieler gefördert werden.

Stockschlag

Das Schlagen mit dem Stock wird in der kommenden Saison deutlich konsequenter gepfiffen. Zuletzt hatte das Schlagen vor allem auf die Hände des Gegenspielers vermehrt zu Verletzungen geführt. Ziel ist es, das Spiel mit hohem Tempo zu fördern und noch attraktiver zu gestalten.

Auf- und Abstieg

Zwei Tage vor dem Start der DEL wurde der mit der DEL2 vereinbarte Vertrag über Auf- und Abstieg unterschrieben. In der Saison 2020/21 kann nach Erfüllung der Lizenzauflagen erstmals seit 2005/06 wieder ein Klub aus der zweiten Liga in die Spitzenklasse aufsteigen. Und umgedreht aus der DEL absteigen.

Topscorer

Spieler im Eishockey auseinander zu halten, ist manchmal schwer. Deshalb hilft die DEL den Zuschauern jetzt, den Topscorer der Teams sofort zu erkennen. Erstmals wird der punktbeste Profi für alle ohne Probleme wahrnehmbar sein, denn er bekommt einen roten Helm und trägt diesen während der jeweiligen Partie.