Die bayerische Dominanz durchbrechen

München strebt nach dem vierten Titel in Folge und damit einem Novum in der DEL. Doch die Konkurrenz rüstet auf.

Berlin. Mit Bescheidenheit versucht es Don Jackson erst gar nicht. Er weiß, was alle von ihm hören wollen. Der Hintergrund bei seiner Mannschaft lässt gar nichts anderes zu als höchste Ansprüche. Wer wird also Meister? „Red Bull München“, sagt der Trainer selbstbewusst wie immer.

Ist die Regel inzwischen wirklich so simpel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL)? Drei Jahre in Folge gewannen die Bayern die Punkterunde, drei Jahre in Folge gewannen sie den Titel. Sechs Jahre hintereinander geben sie nun schon das meiste Geld in der Liga aus (13,5 Millionen Euro). Eine andere Antwort als die von Jackson erscheint auf den ersten Blick nicht logisch. Doch die DEL verspricht in dieser Saison weitaus mehr Spannung. Und das nicht nur, weil es seit Einführung der Liga 1994 noch keiner Mannschaft gelang, vier Titel in Serie zu feiern.

Das Kräfteverhältnis hat sich zumindest der ersten Einschätzung nach verdichtet. Was zum einen an den Münchnern selbst liegt. Ein großer Umbruch fand statt. „Der war notwendig, aber manchmal tut so etwas ja auch gut“, sagt Verteidiger Florian Kettemer, der München im Sommer nach drei Titeln verließ und nun bei den Eisbären spielt. Nationalspieler wie Dominik Kahun und Brooks Macek gingen mit der Empfehlung des Olympiasilbers nach Nordamerika in die NHL, auch DEL-Topscorer Keith Aucoin und Play-off-MVP Jon Matsumoto sind weg.

Mannheim greift richtig an

Die Mannschaft muss sich also neu ordnen. „Wir vertrauen auf die Spieler, die wir geholt haben. Einige sind zum ersten Mal in Deutschland, müssen sich erst an alles gewöhnen. Das wird jetzt vielleicht ein Unterschied“, sagt Jackson, ohne dass ihn das beunruhigen würde. Immerhin holte München auch den Mann mit dem größten Renommee in die Liga. Verteidiger Matt Stajan spielte 15 Jahre in der NHL, absolvierte 1020 Partien dort.

Viele andere Trainer der Liga sehen München wegen der neuen Gegebenheiten nicht mehr als alleinigen Favoriten. Neben den Eisbären stehen vor allem die Adler Mannheim hoch im Kurs. Die Kurpfälzer investierten nach enttäuschenden Jahren nicht nur viel Geld und hoben den Etat fast auf Münchner Niveau an, sie sortierten das Personal auf allen Ebenen neu. „Wir sind geholt worden, um etwas zu gewinnen. Wir wollen ein Wort mitreden, wenn es um die Meisterschaft geht“, sagt Trainer Pavel Gross. Nach zehn Jahren sehr erfolgreicher Arbeit in Wolfsburg steht der 50-Jährige nun an der Adler-Bande.

Köln und Nürnberg sind Aspiranten

Seine allseits anerkannten taktischen Fähigkeiten schüren die Hoffnung in Mannheim, mit DEL-Rekordmeister Eisbären (sieben Titel) gleichziehen zu können. Jan-Axel Alavaara als neuer Manager und ein erweiterter Betreuerstab sollen Gross dabei helfen. Elf neue Profis verpflichtete Mannheim.

In die Jubiläumssaison der DEL, die 25 Jahre alt wird, gehen aber auch die Kölner Haie mit einigen Ambitionen dank eines verstärkten Kaders. Ebenso zählen die Nürnberg Ice Tigers wie in den vergangenen Jahren zu den Anwärtern auf einen Spitzenplatz. Die Investitionen der Klubs belegen, dass die DEL sich gerade im Aufschwung befindet. „Olympia-Silber öffnet die Türen“, sagt Geschäftsführer Gernot Tripcke, Liga und Klubs fällt es etwas leichter, Sponsoren zu gewinnen.

Doch die Dominanz der Münchner zu brechen und ihren Triumphzug zu stoppen, wird eine enorme Herausforderung. Schwächer, so glauben sie in Berlin, sei die Mannschaft von Don Jackson trotz des Umbruchs kaum geworden.