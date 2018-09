Für eine Eisbären Saison mit Happy End

Am Freitag geht es in der Mercedes-Benz Arena wieder los mit den Eisbären

Berlin. Der Trainer lächelt viel. Es ist ja ein Anlass, dem mit Vorfreude entgegengeschaut worden ist. Er redet über die neue Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL), in die der EHC Eisbären als Zweiter des Vorjahres mit vielen Hoffnungen und am Freitag einem Duell mit Meister München geht (19.30 Uhr, Mercedes-Benz Arena/Sport1).

Doch Clément Jodoin wurde in diesen Tagen auch schon mit einem von Sorgen gezeichneten Gesicht erblickt. Zwei Dinge, die sie bei den Eisbären umsetzen wollten, haben sich noch vor dem Start der DEL nahezu erledigt. Nach vier Niederlagen in den ersten vier Partien der Champions Hockey League ist das Aus in der Gruppenphase besiegelt. Dabei war die K.o.-Runde das klare Ziel. Außerdem planten die Berliner, mit zwei jungen deutschen Torhütern in die Saison zu gehen. Nach einer Bein-Verletzung von Marvin Cüpper (24) dürfte das kaum mehr möglich sein.

Kommt doch eine neue Nummer eins?

Sie beginnt also mit unerwarteten Wendungen, diese 25. DEL-Saison. Wobei der Eindruck, dass die Berliner vom Kurs abkommen könnten, eher vordergründig ist. „Auf die Liga sollte das keinen Einfluss haben“, sagt Sportdirektor Stéphane Richer zur jüngsten Entwicklung. Er spürt die gute Atmosphäre in der Mannschaft, seine Erwartungen an aktuelle Ereignisse anzupassen, dazu sieht er keinen Grund. „Unser Ziel ist der letzte Schritt“, sagt der Kanadier. Was nichts anders bedeutet als die Meisterschaft, von der die Eisbären im April in der siebten Partie des Finales gegen München nur einen Sieg entfernt waren.

Viele Veränderungen wollten die Berliner auf diesem Weg gar nicht vornehmen. Trainer Uwe Krupp zog Sparta Prag als neuen Arbeitsplatz vor, Top-Scorer Nicholas Petersen den Klagenfurter AC, Verteidiger Blake Parlett ging in die KHL zu Kunlun Red Star. Torhüter Petri Vehanen beendete seine Karriere, die Stürmer Sven Ziegler und Rihards Bukarts sollten weiterziehen.

Passende Spieler für die Problemzonen gefunden

Hektisch wurde es erst, als mit Beginn der Saisonvorbereitung Verletzungen hinzukamen, Verteidiger Constantin Braun sich auf unbestimmte Zeit in Suchttherapie begab und nun Stürmer Marcel Noebels im Camp der Boston Bruins um einen NHL-Vertrag kämpft. Zu den drei geplanten Zugängen Brandon Ranford (26/San Antonio Rampage), Colin Smith (25/Stockton Heat), Mark Cundari (28/Augsburger Panther) kamen so noch Florian Kettemer (32/RB München) und Jason Jaspers (37/Iserlohn) hinzu.

Demnächst wird wohl für Cüpper, der bis zu drei Monate ausfällt, ein ausländischer Torwart geholt werden, auch mangels deutscher Alternativen. Dieser müsste Nummer-Eins-Status haben, um keine wertvolle Lizenz zu vergeuden. Vielleicht kann das zum Vorteil werden, sich auf junge Torhüter zu verlassen, ist schließlich ein Risiko. Selbst mit diesen erzwungenen Reaktionen fällt die Anpassung des Kaders allerdings milde aus. „Ich finde, dass wir gar nicht so viel geändert haben“, sagt Stürmer James Sheppard. Für ihn spiegelt sich das darin wider, dass sich die Mannschaft schon sehr nah ist. „Die Neuen sind bereits ein Teil von uns, wir sind ein Team. Es dauert nicht bis Weihnachten, bis wir eines werden.“

Neuer Trainer mit großem Erfahrungsschatz

Sie sind eine Mannschaft, die bisweilen noch etwas Schwierigkeiten mit den neuen Regeln hat und viele Strafen wegen des unerlaubten Einsatzes des Schlägers kassiert. Das hat den Trainer in der Vorbereitung genervt. Ansonsten fühlt sich der vorherige Krupp-Assistent in der neuen Rolle sichtlich wohl. „Wir müssen ein neues Buch schreiben, wir müssen die beste Show auf das Eis bringen“, sagt der Kanadier. Im Alter von 66 Jahren sucht er noch einmal die Herausforderung als Chef. Seine Erfahrungen, die er rund um die Welt gesammelt hat, beeinflussen seine Art, die Spieler zu lenken.

Unter Jodoin wirkt das Training der Eisbären zwangloser. Krupp vertrat eher einen harten Ton, Jodoin ist kommunikativer. „Er hat dieses Bedürfnis, jedem alles, was er mal gesehen und gelernt hat, mitzugeben und zu vermitteln. Daher redet er schon sehr viel, da ist er anders als Uwe“, sagt Verteidiger Jens Baxmann. Das führt zu einem guten Binnenklima bei den Eisbären.

Der Stil auf dem Eis ändert sich leicht

Doch Jodoin ist nicht nur der Gute-Laune-Onkel, er ordnet die Dinge auf dem Eis etwas anders und packt auch die Defizite an. „Clément will sehen, dass wir die Scheibe haben. Er will, dass die Spieler kreativ sind“, erzählt Richer. Puckkontrolle ist nun angesagt, nicht mehr nur die Scheibe tief spielen. Noch mehr Kontrolle über das Spiel wollen die Eisbären erlangen. Dazu wurde taktisch viel gearbeitet in den vergangenen Wochen. Ebenso intensiv widmete sich der Trainer den Special Teams, die in den vergangenen Jahren schwach waren. Gerade in Überzahl sind schon Fortschritte zu erkennen. Die Scheibe läuft besser, und sie bewegt sich vor allem öfter zum Tor.

Ein Grund dafür sind die neuen Spieler. „Wir haben nach den richtigen Leuten gesucht, um den nächsten Schritt zu machen“, so Richer, für den das Buch, das der Trainer schreiben will, diesmal eines mit Happy End sein soll. Mit Cundari und seinem sehr guten Schuss von der blauen Linie wurde ein passender Verteidiger gefunden. Ranford und Smith bringen Biss und Spielkultur ins Team und können helfen, die Mannschaft unberechenbarer zu machen. Kettemer sowie Jaspers sind gute Ergänzungen, um den Kader in der Breite auf hohem Niveau zu halten. „Wir haben die richtigen Zutaten hier“, erzählt James Sheppard, „ich bin zuversichtlich, dass wir am Ende das Beste von diesem Team sehen.“ Er lächelt, als er das sagt.