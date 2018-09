Eisbären-Fehlstart perfekt: 2:3 gegen Brünn

Berlin. Die Eisbären Berlin haben auch ihr zweites Heimspiel in der Champions Hockey League verloren und stehen damit in der Vorrunde schon früh unter Druck. Der Hauptstadtclub unterlag am Sonntag im Wellblechpalast dem tschechischen Meister Kometa Brünn (Brno) mit 2:3 (0:0, 1:3, 1:0) und liegt nach zwei Partien damit am Tabellenende der Gruppe D. Nach einem 0:3-Rückstand kämpfte sich das Team des neuen Trainers Clémont Jodoin vor 3030 Zuschauern noch einmal heran, musste sich aber dennoch geschlagen geben. Am Freitag hatten die Eisbären zum Auftakt ebenfalls vor heimischer Kulisse mit 3:5 gegen EV Zug aus der Schweiz verloren.

Nach einem torlosen ersten Drittel kassierten die Berliner binnen gut zehn Minuten gleich drei Gegentreffer. Mit Scheibenverlusten und technischen Fehlern leitete der Vizemeister der Deutschen Eishockey Liga dabei zwei Tore selbst ein. 18 Sekunden vor Ende des zweiten Abschnitts erzielte Martin Buchwieser auf Vorlage von Marcel Noebels (40.) das 1:3. Doch auch der Anschlusstreffer von Colin Smith (54.) war zu wenig. In der Vorbereitung hatten die Eisbären mit fünf Siegen aus fünf Spielen noch eine makellose Bilanz.

Am Freitag (19.45 Uhr) treten die Eisbären beim EV Zug an, zwei Tage später folgt das Auswärtsspiel in Brünn. Zum Abschluss der Gruppenphase geht es zweimal gegen Neman Grodno aus Weißrussland. Die ersten beiden Teams jeder Staffel kommen weiter.

