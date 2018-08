Eisbären Berlin mit Test-Sieg gegen KHL-Club aus Wladiwostok

Pardubice. Die Eisbären Berlin haben auch ihr zweites Spiel in der Saisonvorbereitung gewonnen. Der Vizemeister aus der Deutschen Eishockey-Liga setzte sich am Donnerstag zum Auftakt beim internationalen Zbynek Kusy Memorial im tschechischen Pardubice gegen Admiral Wladiwostok aus Russland mit 3:2 (2:0, 0:1, 1:1) durch. Im Penaltyschießen um einen Extrapunkt in der Turnierwertung unterlag der siebenmalige DEL-Meister mit 0:2.

James Sheppard (11. Minute), Brendan Ranford (20.) im Powerplay und Colin Smith (47.) erzielten die Tore für die Eisbären. Alexander Strelzow (32.) und Wladimir Butusow 29 Sekunden vor Schluss trafen jeweils zum Anschluss für den Club aus der europäischen Spitzenliga KHL. Maximilian Franzreb im Tor des Hauptstadtclubs konnte sich mehrfach auszeichnen.

Am Freitag (18 Uhr) geht es für die Eisbären gegen HC Slovan Bratislava und zum Abschluss am Samstag (19 Uhr) gegen Gastgeber HC Dynamo Pardubice. Zum Start in die Vorbereitung mit dem neuen Cheftrainer Clément Jodoin hatte Berlin den Zweitligisten Lausitzer Füchse auswärts mit 4:1 bezwungen.

( dpa )