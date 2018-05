Stürmer Petersen verlässt Eisbären

Berlin. Der Abgang von Angreifer Nick Petersen beim deutschen Vizemeister Eisbären Berlin ist perfekt. Der 28 Jahre alte Kanadier wechselt zum EC KAC aus Klagenfurt, wie der österreichische Eishockey-Rekordmeister am Sonntag mitteilte. Zuletzt hatte die B.Z. berichtet, dass die Eisbären vor einer Verpflichtung des norwegischen Stürmers Mathis Olimb stehen, der Petersen ersetzen könnte. In den Playoffs dieser Saison in der Deutschen Eishockey Liga hatte er zehn Tore für die Berliner erzielt.

