WM in Dänemark Eishockey-Auswahl gegen Südkorea in der Pflicht

Gut zehn Wochen nach Olympia-Silber hat das deutsche Eishockey-Team bei der WM in Dänemark den Klassenerhalt noch nicht sicher. Vor der Pflichtsieg-Mission gegen Südkorea sagte Bundestrainer Marco Sturm: "Wir sind leider in einer Situation, in die wir nicht wollten."