Der schwerste Sturm beim DEB

Herning. Bundestrainer Marco Sturm verschrieb seinen Nationalspielern, seinem Betreuerstab und auch sich selbst am Dienstag eine Auszeit. Ein kurzes Morgentraining gab's nur für die Reservisten, danach herrschte Interview-Verbot. Und nach dem Mittagessen sollten alle einfach mal die Sonne und 25 Grad Celsius genießen. Das Ziel: Aus der Ruhe der lieblichen, unaufgeregten Provinz Jütland jene Kraft zu ziehen, die die Eishockey-Weltmeisterschaft aus deutscher Sicht noch in eine andere, in eine positive Richtung lenken kann.

Nach drei Niederlagen und mit nur zwei Punkten auf dem Konto steckt Marco Sturm in seiner schwersten Zeit als Bundestrainer. Die DEB-Auswahl ist vor dem vierten Gruppenspiel gegen Außenseiter Südkorea am Mittwoch (16.15 Uhr/Sport1) dem Abstiegskampf auf einmal näher als dem Viertelfinale. Jener Position unter den Top acht der Welt, die Deutschland aufgrund der guten Leistungen in den vergangenen Jahren unter Marco Sturm für sich beansprucht.

Olympia-Silber war der Höhepunkt

Seit seinem Einstieg im Juli 2015 war dem ehemaligen NHL-Angreifer so ziemlich alles geglückt. Der als Cheftrainer unerfahrene Sturm entpuppte sich als Glücksgriff von Verbandschef Franz Reindl. Der Niederbayer führte die DEB-Auswahl beim WM-Debüt im Mai 2016 in Russland ins Viertelfinale. Dazu vier Monate später mit drei Siegen erfolgreich durch die Olympia-Qualifikation in Lettland. Beim Heim-WM-Turnier 2017 in Köln schaffte es Deutschland, mit etwas Fortune allerdings, erneut unter die Top-acht-Nationen. Der sportliche Höhepunkt war schließlich die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang vor gut zehn Wochen.

"Diese Medaille kann uns keiner nehmen", sagte Bundestrainer Sturm nach der 0:3-Niederlage gegen die USA, als es um den vermeintlichen Olympia-Fluch und die daraus resultierende Erwartungshaltung ging. Der 39-jährige Landshuter verwies auf die beiden Penalty-Niederlagen gegen Dänemark (2:3) und Norwegen (4:5), die trotz dürftiger Partien nicht hätten sein müssen. "Das waren Beweise dafür, wie eng es bei der WM zugeht, wenn man die Topleistung nicht abruft", hebt Sturm hervor.

Die Routiniers patzen plötzlich

Allein am nun mangelnden Glück, das Deutschland in den vergangenen Turnieren unter Sturm oft zur Seite gestanden hatte, liegt es aktuell somit nicht. Ohne 15 Silber-Helden, dafür mit fast zwei kompletten jungen Angriffsreihen war schon während der Vorbereitung zu sehen, dass die WM alles andere als ein Spaziergang werden würde. Doch gerade die Routiniers waren gegen Dänemark und Norwegen nicht auf der Höhe. Die beiden NHL-Verteidiger Korbinian Holzer (Anaheim) und Dennis Seidenberg (New York Islanders) etwa wirkten in vielen Aktionen schlampig.

Auch der Ingolstädter Torhüter Timo Pielmeier stand gerade gegen Norwegen mit zwei Patzern in der Verantwortung. Stellvertreter Niklas Treutle aus Nürnberg empfahl sich gegen die USA mit einer starken Vorstellung für weiteres Vertrauen. "Ich wusste, dass diese dritte WM auch für mich eine sehr große Herausforderung wird. Jetzt sind wir leider in einer Situation, die wir so nicht wollten. Trotzdem müssen wir sie meistern", sagt Sturm entschlossen.

Partie gegen den Neuling Südkorea wird Nervenspiel

Das heißt übersetzt: Erst einmal am Mittwoch gegen Südkorea die Nerven beruhigen. Mit einem klaren Sieg gegen den Außenseiter, der erstmals bei der A-WM starten darf. Und was, wenn die Nerven nicht mitspielen? Im Test gegen die Ostasiaten vor elf Tagen in Odense mühte sich Deutschland im Schlussspurt zu einem 4:3-Sieg – nach 1:3-Rückstand. Klar, es waren noch nicht alle WM-Fahrer dabei. Dennoch dürfte der Test Warnung genug sein, dass ein Fiasko nicht ausgeschlossen werden kann. "Für Südkorea ist hier jede Partie das Spiel ihres Lebens. Das müssen wir wissen und eine Schippe oben drauflegen", warnt Verteidiger Korbinian Holzer.

Bundestrainer Marco Sturm indes hält die Grundsatzfrage nach einem drohenden Abstiegskampf der Silber-Helden zwar für forsch. "Ich würde so weit nicht gehen, den Kampf um den Klassenerhalt auszurufen." Dennoch dachte Sturm am freien Dienstag darüber nach, NHL-Außenstürmer Tom Kühnhackl kurzfristig nach Herning zu holen. Der Sohn von Eishockey-Legende Erich Kühnhackl war mit Titelverteidiger Pittsburgh Penguins in der Nacht zuvor gegen die Washington Capitals um den deutschen Torhüter Philipp Grubauer aus dem Play-off in der NHL ausgeschieden. Helfen könnte er bestimmt in dieser Situation.