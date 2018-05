Bundestrainer Sturm: „Bleibt auf dem Teppich, Leute!“

Marco Sturm will mit dem deutschen Team bei der Weltmeisterschaft in Dänemark Weltranglistenposition sieben festigen

Essen. Marco Sturm ist gewarnt. Dafür sind die Parallelen zu offensichtlich, die zwischen 1976 und diesem Jahr zu finden sind. Damals, vor mehr als 40 Jahren, als die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft zum letzten Mal eine Olympia-Medaille gewann und bei der anschließenden WM in Polen beinah abstieg. Nun steht zehn Wochen nach dem sensationellen Gewinn der Silbermedaille bei den Winterspielen in Pyeongchang wieder eine WM (4. bis 20. Mai in Dänemark) auf dem Spielplan. Am Freitag (20.15 Uhr, Sport1) treffen Sturms Schützlinge, zu denen auch die Eisbären Marcel Noebels und Jonas Müller gehören, auf den Gastgeber. Der Bundestrainer spricht im Interview vor dem Turnierstart über Erwartungsdruck, neue Führungsspieler und seinen Traumjob in der NHL.

Nach Olympia-Silber wächst die Erwartungshaltung in der Öffentlichkeit. Was sagen Sie jenen, die bei der WM jetzt auf Gold für Deutschland hoffen, Herr Sturm?

Marco Sturm: Ganz einfach: Bleibt auf dem Teppich, Leute! Das hätte ich vor Olympia über eine Silbermedaille allerdings auch gesagt (lacht). Aber ganz ehrlich: Gold ist nicht realistisch. Wir sind Siebter der Weltrangliste. Das ist schon gut. Trotzdem müssen wir uns hinten anstellen. Andere Nationen sind besser besetzt. Allein die Fülle an Spielern aus der National Hockey League (NHL) wird ein ganz anderes Turnier in Dänemark hervorbringen als das bei Olympia der Fall war.

Gastgeber Dänemark zum Start am Freitagabend sollte aber schlagbar sein, oder?

Schlagbar sind theoretisch alle Gegner. Aber es wird ein schwerer Abend für uns gegen eine sicher stimmgewaltige Heimkulisse und einen hochmotivierten Gegner. Wir sind weit davon entfernt, das Spiel als Selbstläufer zu betrachten. Nur zur Erinnerung: Bei der WM in Köln vor einem Jahr haben wir gegen die Dänen in der Verlängerung verloren.

Nach den Olympischen Spielen von Pyeongchang haben Sie durch Rücktritte vor allem Führungsspieler eingebüßt, insgesamt sind 15 der Südkorea-Helden nicht mehr dabei. Wer sind bei der WM die neuen Väter der Mannschaft, wenn Marcel Goc, Christian Ehrhoff oder Patrick Reimer nicht mehr dabei sind?

Darüber mache ich mir keine Sorgen. Mit Patrick Hager, Moritz Müller oder auch Dennis Seidenberg gibt es da einige Anwärter. Typen haben wir in der Mannschaft. Spielerisch verlieren wir natürlich, wenn mehrere Gesetzte plötzlich nicht mehr da sind.

Dafür ist aber 68-Millionen-Euro-Mann Leon Draisaitl von den Edmonton Oilers dabei.

Und darüber freuen sich alle. Ich bin sicher, dass wir viel Freude an ihm haben werden. Leon gibt der Mannschaft allein durch seine Teilnahme am Training einen mächtigen Schub. Er ist schließlich spielerisch der Beste, den wir haben.

Auffällig ist, dass Sie erneut US-Collegespielern eine Chance geben - wie Überraschungscoup Frederik Tiffels bei der Heim-WM. Selbst Ihr Präsident Franz Reindl ist immer wieder überrascht, woher Sie die Jungs zaubern.

Und das ist schwer genug hinzubekommen (lacht). Aber mal ernsthaft: Wir müssen den Verjüngungsprozess vorantreiben. Bei Olympia hatten wir die älteste Mannschaft, das geht nicht mehr lange gut. Mit Mark Michaelis ist ein schneller, technisch guter und erst 22 Jahre alter Angreifer hinzugekommen. Ich hätte gern auch Nico Sturm und den früheren Düsseldorfer Parker Tuomie geholt. Die haben aber beide von ihren Colleges keine WM-Freigabe erhalten.

Was ist in Dänemark mit vier NHL-Spielern, College-Energie und einigen Silber-Gewinnern aus der DEL realistisch drin?

Der Spielplan liegt so, dass wir die ganz schweren Spiele gegen Finnland und Kanada erst am Schluss haben. Ein Auftaktsieg gegen Dänemark könnte gleich eine positive Richtung vorzeigen. Das ist aber kein Muss. In Russland vor zwei Jahren haben wir den Start gegen Frankreich verloren und sind trotzdem ins Viertelfinale eingezogen. Mein Ziel ist, dass wir uns in der Weltrangliste festigen und hier weiter an Position sieben oder acht bleiben.

Die renommierte Tageszeitung "USA Today" hatte nach Olympia und dem Gewinn der Silbermedaille unter Ihrer Regie gemutmaßt, Sie seien schon auf dem Weg in die NHL. Berechtigt?

Ehrliche Antwort?

Aber bitte!

Mein Ziel hat sich nach Olympia nicht verändert. Wenn man eine Chance in der NHL bekommt, in der besten Eishockey-Liga der Welt, dann sollte man diese auch nutzen. Ich habe dort lange gespielt, da wäre ein Trainerjob natürlich reizvoll. Daraus mache ich auch kein Geheimnis.

Muss sich der Deutsche Eishockey-Bund Sorgen machen, mit Ihnen die derzeit größte Lokomotive des deutschen Eishockeys neben Leon Draisaitl zu verlieren?

Im Moment nicht, ich habe meinen Vertrag beim DEB kurz vor Olympia ja bis 2022 verlängert.

Sport1 überträgt alle deutschen Spiele live

TV-Rechte Sport1 überträgt bis zu 36 Livespiele im Free-TV, darunter alle Partien Deutschlands sowie die Halbfinals und das Endspiel am 20 Mai.

NHL-Power Im Gegensatz zu Olympia sind bei der WM zahlreiche Stars aus der National Hockey League (NHL) dabei. Mit Leon Draisaitl, Dennis Seidenberg und Korbinian Holzer stehen auch drei Spieler aus der besten Liga der Welt im Kader der deutschen Mannschaft.

Modus In zwei Achter-Gruppen treten insgesamt 16 Teams an. Deutschland spielt in der Vorrunde in Gruppe B gegen Dänemark (Freitag, 20.15 Uhr), Norwegen (Sonntag, 16.15 Uhr), USA (Montag, 16.15 Uhr), Südkorea (Mittwoch, 16.15 Uhr), Lettland (Sonnabend, 12. Mai, 12.15 Uhr) und Kanada (Dienstag, 15. Mai, 16.15 Uhr). Die jeweils vier Besten aus Gruppe A und B ziehen ins Viertelfinale ein, die insgesamt zwei Gruppenschlechtesten steigen ab.

