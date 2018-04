5:3 gewonnen - Eisbären erzwingen siebtes Spiel

Für die meisten war es ein Abschied. Und Abschiede sind immer emotional, die Fans standen in der Mercedes-Benz Arena, wollten gar nicht gehen. Sie wollten ihre Helden feiern, die ein letztes Mal hier ihre Arbeit verrichtet hatten. Die alles gegeben hatten und das letzte Heimspiel dieser Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zu einem unvergesslichen machten.

Fast schon aussichtslos lag der EHC Eisbären in der Finalserie gegen Red Bull München mit 1:3 Siegen zurück. Doch auch die zweite Chance der Bayern, den dritten Titel in Folge zu gewinnen, vereitelten die Berliner. Mit 5:3 (1:1, 1:0, 3:2) setzten sie ein deutliches Zeichen, glichen die "Best of seven"-Serie zum 3:3 aus und dürfen im entscheidenden siebten Spiel am Donnerstag in München mit mehr als nur Außenseiterchancen antreten.

Aubry bringt die Eisbären in Führung

Der Start fiel diesmal verhaltener aus als in den beiden Partien zuvor. Zwar gingen die Eisbären früh in Führung durch den Treffer von Louis-Marc Aubry (4. Minute), doch Fehlervermeidung blieb vorerstdie Priorität bei beiden Kontrahenten. München agierte ruhig, die Eisbären etwas fordernder. Ohne große Aufregung wechselte der Puck die Seiten, bis er plötzlich im Netz der Berliner lag. Die hatten wohl gedacht, das Spiel sei unterbrochen, jedenfalls waren sie seltsam unbeteiligt, als Konrad Abeltshauser aus mittlerer Distanz zum 1:1 einschob (9.).

Mit dem Ausgleich wäre Vorsicht auf beiden Seiten das weiterhin Erwartbare gewesen. Doch mit der Zeit nahm die körperliche Komponente zu, sowohl die Berliner als auch die Münchener versuchten, sich auf diese Weise einen Vorteil zu verschaffen. Den bekamen die Gäste, als sie in Überzahl spielen konnten. Doch Eisbären haben sich inzwischen besser eingestellt auf das bislang sehr effektive Powerplay der Bayern und verhinderten den Rückstand. Dafür konnten sie nach der Rückkehr von James Sheppard von der Strafbank durch seinen Pass auf Nick Petersen in Führung gehen (23.).

Es ging wild hin und her

Das veränderte das Spiel endgültig. Mit einer gewissen Wut reagierte das Team von Don Jackson auf den Gegentreffer, es legte nun jede Zurückhaltung ab. Rücksicht auf Taktik nahm erst einmal niemand mehr, wild ging es hin und her. Erst der noch stärker werdende Körpereinsatz bremste den Spielfluss wieder. Sowohl die Berliner als auch die Münchner kassierten Strafzeiten. Das hielt die Spannung auf einem enorm hohen Niveau, denn gerade die Gefährlichkeit von Red Bull in Überzahl führte zu einigen Chancen.

Aber eben nicht zu Toren. Dieser Fakt schien die Übermannschaft der vergangenen drei Jahre mehr zu beschäftigen, als die Münchner wahr haben wollten. In beiden Partien, in denen sie bereits Meister hätten werden können, waren sie es bislang keine Sekunde virtuell – weil sie nie in Führung lagen. Das stellte auch zunehmend die beeindruckende Serie der Bayern in Frage. Keines ihrer Final-Auswärtsspiele der zurückliegenden drei Jahre verloren sie, es waren immerhin sechs. Die Partie in Berlin machten die Eisbären nun zur verflixten Sieben – mit dem besonderen Elan, sich unbedingt mit einem Sieg von ihren Fans verabschieden zu wollen nach zuvor zwei Final-Heimniederlagen gegen München.

Buchwieser: Finden immer Wege, zurückzukommen

Das Publikum in der mit 14.200 Zuschauern ausverkaufen Arena spürte das, stand immer wieder auf und unterstützte die Mannschaft, peitschte sie nach vorn. Als Jamie MacQueen zwölf Sekunden nach Beginn des letzten Drittels in Überzahl zum 3:1 traf, brandete riesiger Jubel auf (41.). "Dy-na-mo, Dy-na-mo", dröhnte es von den Rängen, als die Berliner ein Unterzahlspiel überstehen mussten. Als Daniel Fischbuch einen Konter mit seinem ersten Treffer in diesem Play-off abschloss und das 4:1 erzielte (45.), sagen die Fans bereits von der Meisterschaft. Zwar kam München noch heran, Mads Christensen (58.) und Jason Jaffray (59.) trafen, aber André Rankel sorgte dafür, dass es nicht mehr eng wurde (58.). "Wir finden immer wieder Wege zurückzukommen", freute sich Martin Buchwieser, der diese Spielzeit wie alle Eisbären am Donnerstag in München nun natürlich mit dem Titel krönen will.

