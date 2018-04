Die Eisbären sind hungrig auf mehr

Sieger haben es nicht immer leicht. Eigentlich wollten sich die Spieler des EHC Eisbären im Kraftraum der Mercedes-Benz Arena nur ein bisschen die Beine locker fahren, sich dehnen und so. Doch plötzlich standen drei Kamerateams vor der Tür, verlangten Bilder, am besten vom Beine locker fahren, vom Dehnen und so. Sie wurden sogar hereingelassen. Doch die plötzliche Enge in dem ohnehin kleinen Raum ließ einige Spieler die Nase rümpfen, andere suchte lieber das Weite, bis der Spuk vorbei war.

Weil die Saison noch nicht vorüber ist, weil die Berliner das Finale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) in München tags zuvor in ein sechstes Spiel geschossen haben, mussten die Profis des EHC die Prozedur überhaupt über sich ergehen lassen. Selbst schuld. Den meisten fiel es aber nicht schwer. "Wir freuen uns, dass wir noch ein Spiel mehr machen können", sagt Trainer Uwe Krupp. In einer wechselhaften, emotional aufgeladenen Partie setzten sich die Eisbären in der Verlängerung 6:5 durch gegen Titelverteidiger Red Bull München, der schon auf die dritte Meisterfeier in Folge eingestellt schien. Nun steht es 2:3 in der "Best of seven"-Serie, am Dienstag geht es in Berlin weiter (19.30 Uhr, Mercedes-Benz Arena/www.telekomsport.de).

Wie geht München mit der neuen Situation um?

Ab jetzt wird allerdings unter etwas veränderten Vorzeichen gespielt. München hat immer noch zwei Chacen, den nächsten Titel zu gewinnen. "Wir wollen die Serie in Berlin beenden", sagt Trainer Don Jackson mit der Selbstverständlichkeit eines Seriensiegers. Doch seine Mannschaft muss nun mit dem für sie neuen Fakt umgehen, dass sie zweimal in einer Serie verloren hat. In acht Serien zuvor geschah das nicht. Nach außen verhalten sich die Bayern natürlich so, als wäre das keine große Sache. Doch EHC-Verteidiger Frank Hördler ahnt: "Es sind immer irgendwo Fragezeichen im Kopf."

Zumal die Münchner nicht wissen, was dieser Erfolg in Spiel fünf bei den Eisbären ausgelöst hat. Mit einiger Schwermut mussten die Berliner nach dem Auftaktsieg drei Spiele lang registrieren, dass trotz aller Findigkeit kein Weg zum Ziel führte. Im Angesicht der endgültigen Niederlage, im Moment des größten Drucks aber fanden sie diesen Weg. "Wir waren bereit, über den Kampf zu kommen. Anders geht es nicht", sagt Stürmer Marcel Noebels. Sie verhielten sich besser in den Zweikämpfen, gaben dem Gegner kaum Platz und bewegten sich und die Scheibe ansonsten schnell wie immer. "Darauf kommt es an, wenn man gegen München gewinnen will", so Noebels. Damit kompensierten sie sogar, dass sie sich die Tore meist härter erarbeiten müssen als die Bayern, die viele Treffer nach EHC-Fehlern leichter erzielen, als es den Eisbären vergönnt ist.

Die Eisbären kämpfen nicht aussichtslos

Das nehmen die Berliner mit in dieses sechste Spiel, sie wissen jetzt, dass ihr Bemühen nicht aussichtslos ist. Diese Erkenntnis kann befreiend wirken. "Wir haben das genossen", sagt Krupp, dessen Mannschaft alle Heimspiele ausschöpft, die nach Platz zwei in der Hauptrunde im Finale möglich waren. Zwar gingen die beiden vorherigen verloren. Doch das hält in der Atmosphäre des Sieges niemanden davon ab, jetzt an mehr zu glauben. Überhaupt hat München in den Finals der vergangenen drei Jahre keines der bisherigen sechs Auswärtsspiele verloren. Darauf weisen die Bayern auf ihrer Internetseite explizit hin. Doch solche Serien halten nun mal nicht ewig.

Der Rekordmeister jedenfalls, der gerade das längste Play-off seiner Geschichte erlebt mit inzwischen 16 Spielen, hat sich aufgeopfert und so sein Glück erzwungen. "Ich denke, dass das einen kleinen Knacks gegeben hat bei München", erzählt Noebels. Er erkannte Frust beim Gegner, der vorher nicht da war, und sieht nun den Druck aufseiten der Süddeutschen. "Play-offs sind immer Kopfsache", sagt Kapitän André Rankel. Die Münchner haben zum ersten Mal etwas zum Nachdenken, sie haben einen Gegner, der sie überwältigen kann.

Erst einmal wurde eine "Best of seven"-Serie gedreht

Die Eisbären haben Blut geleckt. "Wir wollen alles geben und gewinnen", sagt Rankel. Alles genauso zu machen wie am Sonntag, haben sie sich vorgenommen – hart und schnell spielen also. "Wir müssen mit der gleichen Energie an die Sache gehen", sagt Trainer Krupp, der seiner Mannschaft vor allem eines ans Herz legt in dieser Partie, dem letzten Heimspiel der Saison: "Für mich ist das Wichtigste, dass die Jungs Spaß haben." Nach dem Anschluss in der Serie ist das garantiert. Auf dem Eis, auf den Rängen der Arena genauso.

Erst einmal wurde in der DEL eine "Best of seven"-Serie gedreht nach einem 1:3-Rückstand. Doch die Spiele dieses Finales erlauben es den Eisbären, das scheinbar Unmögliche mit einer ordentlichen Portion Realismus anzugehen und Spiel sieben in München zu erkämpfen. "Wir werden bereit sein", sagt Stürmer Jamie MacQueen.