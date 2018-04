Eisbären geben den Partyschreck

Die Eisbären feiern in der Finalserie ihren zweiten Sieg in München

Als letzter Spieler musste André Rankel noch einmal über das Eis. Ein Interview hatte ihn noch beschäftigt. In einer Ecke der Münchner Olympiaeishalle waren fast 1000 Besucher aus Berlin dafür dankbar, denn Rankel drehte sich auf dem Weg in die Kabine um und winkte. Kein selbstverständliches Verhalten im Play-off, da sind Jubelszenen nach Erfolgen bei den Profis eher unüblich.

Doch dieses Spiel hatte eine besondere Würdigung verdient. Denn Rankel und die Eisbären gewannen es mit 6:5 (3:1, 1:1, 1:3, 1:0) in der Verlängerung gegen Red Bull München und erkämpften sich damit ein sechstes Spiel im Finale der Deutschen Eishockey Liga (DEL).

Es geht also weiter, obwohl der jüngste Verlauf der "Best of seven"-Serie, in der es nun 2:3 steht, das kaum hatte erahnen lassen. "Ich bin unglaublich stolz auf meine Jungs. Alle wollten noch einmal Eishockey spielen", sagte Trainer Uwe Krupp. Am Dienstag (19.30 Uhr, Mercedes-Benz Arena) dürfen sie das wieder vor eigenen Fans und nach der Leistung vom Sonntag sogar vom Ausgleich in der Serie träumen.

Siegtreffer zählt trotz Münchener Proteste

Viel Dramatik bot der heiße Nachmittag in München, einen umstrittenen Schlusspunkt noch dazu. Als Jamie MacQueens Schuss nach 76 Sekunden der Verlängerung im Tor landete, war dieses verschoben. "Ich war nicht sicher, ob das zählen würde oder nicht", sagte der Stürmer. Die Schiedsrichter gaben den Treffer trotz Münchner Protesten, weil ein Berliner Spieler von einem Münchner in das Tor geschoben wurde, und die Berliner somit keine Schuld traf.

Außerdem war der Schuss abgegeben worden, bevor das Tor aus der Verankerung rutschte, was den Regeln entspräche, sagte Krupp. "Es fühlt sich einfach toll an", so MacQueen. Vor allem die Erkenntnis, dass den Bayern nicht immer alles einfach so gelingt, wie sie es wollen.

Fast hatte es den Anschein, als würde Red Bull wieder alles Negative an sich abprallen lassen, jedes Mal zurückschlagen, wenn ihnen mal etwas misslingt. Dreimal führten die Eisbären mit zwei Toren, München holte das unbeeindruckt auf. Krupp: "Das ist eben eine Top-Mannschaft." Doch anders als am Freitag, wo die Eisbären in Berlin 2:4 unterlagen, waren sie diesmal konsequenter.

Mit dem Mut der Verzweiflung

"Heute haben sich die Jungs belohnt für ihre Leistung und ihre Arbeit", so der Trainer, der kaum Unterschiede zum Spiel vor zwei Tagen sah. Auch MacQueen empfand das so: "Wir haben nichts anders gemacht, wir haben hart, körperlich und schnell gespielt. Aber diesmal haben wir eben das Tor getroffen. So ist das manchmal."

Nach den Eindrücken der vorangegangenen drei Partien musste die Fähigkeit der Berliner, die Münchner noch länger in diese Finalserie zu zwingen, ernsthaft angezweifelt werden. Probiert hatten sie doch bereits vieles, ohne dabei auf die für einen Erfolg hilfreichen Stilmittel zu stoßen. Diesmal aber schien ihr Antrieb noch etwas größer zu sein, die Partie zu gewinnen – und den Münchnern die geplante Meisterfeier daheim zu verwehren. Mut der Verzweiflung nennt man das wohl. Der belebt, verleiht manchmal sogar Flügel.

Dieses kleine bisschen mehr an Intensität und Willen gibt den Aktionen das kleine bisschen mehr an Entschlossenheit, die notwendig ist, um sich durchzusetzen. Anfangs sah es zwar nach einem ziemlichen Gerangel und Geschiebe aus, das sich beide Mannschaften lieferten. Immer eng am Mann und keinen Zentimeter zurückweichend. Die Eisbären aber ließen vielen Zweikämpfen noch einen Extra-Check folgen. Das beeindruckte die Münchner etwas, so dass ihnen Fehler unterliefen. Als ein Bayer vor dem eigenen Tor wegrutschte, war Kapitän André Rankel da, spielte auf Martin Buchwieser und traf nach einem Doppelpass zum 1:0 (7.).

Berliner spielen bissig und mit großem Willen

Die Berliner Bissigkeit unterstrich Thomas Oppenheimer, der einen Konter zum 2:0 nutzte (13.). Zwar traf Brooks Macek zum Anschluss (15.), MacQueen stellte aber gleich noch einmal klar, dass die Eisbären diesmal einfach nicht verlieren wollen und traf zum 3:1 (18.). Selbst der Anschluss von Mads Christensen (26.) konnte die Berliner in ihrem Engagement kaum bremsen. Sie trafen sogar in Überzahl, ihrer sonst großen Schwäche. Erneut war es Rankel, der den Puck ins Netz drosch (39.).

Die Reaktion der Gastgeber war vorhersehbar, sie stellten sich auf die Berliner mehr und mehr ein, ihre Angriffe gewannen an Druck. Macek (42.) und Jonathan Matsumoto glichen aus (48.). Doch 20 Sekunden später verwandelte James Sheppard einen Penalty unnachahmlich sicher. Die Dramatik steigerte sich mit jeder Sekunde der Partie, Keith Aucoin traf zum 5:5 (55.). Verunsichern ließen sich die Eisbären trotzdem nicht.

"Wir haben gesagt, dass wir weiter nach vorn spielen müssen und uns nicht zurückziehen", so Oppenheimer. Mit dieser Einstellung brachten die Berliner den Münchnern die zweite Niederlage bei. Das hat es bei Red Bull acht Serien in Folge nicht gegeben.