Für die Eisbären gilt nun: Jetzt oder nie

Die Stimme von Uwe Schumann trug keine Euphorie mehr durch die Arena. Einen pflichtbewussten Hinweis auf die Möglichkeit der Dauerkartenbestellung für die neue Spielzeit schickte der Hallensprecher des EHC Eisbären noch in die Runde. Er lud auch zur Saison-Abschlussveranstaltung des Klubs ein, die Ende nächster Woche stattfindet. So setzte sich der Eindruck fest, als wäre alles schon vorbei. Die Chance auf ein weiteres Heimspiel am Dienstag war ganz weit weg in diesem Augenblick.

Ein tiefer Frust hemmte die Fantasie am Freitagabend einfach zu nachhaltig, als die Sirene das Ende der vierten Finalpartie zwischen dem EHC und Red Bull München verkündete. Nicht nur bei Schumann. Gut gespielt, trotzdem verloren. 2:4 diesmal. Was soll noch passieren? Alles andere als der dritte Titel in Folge für die Bayern am Sonntag im fünften Spiel der "Best of seven"-Serie wollten den meisten Beobachtern als Antwort nicht in den Sinn kommen (14.30 Uhr, Sport1).

Die Ähnlichkeit der diesjährigen Finalserie der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit dem Halbfinale im Vorjahr steigt mit jeder Spielminute. Auch im Vorjahr gewannen die Eisbären in München das erste Spiel, verloren dann vier Partien und schieden aus. "Es ist frustrierend, wir hatten uns viel vorgenommen", sagt André Rankel. Seine Worte kamen fast als Bilanz der Serie rüber, waren aber doch nur auf den einen Abend bezogen. "Wir haben über weite Strecken des Spiels sehr gut gespielt. Wir haben es nur nicht geschafft, die Tore zu den richtigen Zeitpunkten zu schießen", so der Kapitän. München spielte über die gesamte Partie weniger gut, war aber kaltblütig, abgeklärt und in den entscheidenden Situationen individuell stärker.

Wieder mal auch in Unterzahl. Zwar lobte EHC-Trainer Uwe Krupp die Special Teams der Berliner, doch zahlreiche Gelegenheiten in Überzahl verstrichen ohne Nutzen. "Minuspunkt ist unser Powerplay, dann kann man kein Spiel gewinnen", sagt Verteidiger Jonas Müller. Wie vor einen Jahr wird diese Schwäche zu einem der Hauptgründe, warum die Eisbären den Bayern nicht widerstehen können.

Die Berliner kämpfen gegen jede Wahrscheinlichkeit an

Ansonsten mussten sie sich kaum etwas ankreiden lassen. Sie verbesserten sich im Vergleich zur vorherigen Partie, liefen mehr, übten viel Druck aus. "Wir hatten Scheibenkontrolle rund um das Tor", so Krupp. Sie ließen keine Gegentore in Unterzahl zu, erarbeiteten sich etliche hochwertige Chancen. Genau das verleiht der erneuten Niederlage so große Wirkung. Weil sie trotz der fast vollständig ausgeschöpften Mittel bei den Eisbären nicht zu vermeiden war. "Die Jungs haben alles gegeben, wir haben einen super Kampf hingelegt und ein sehr gutes Eishockeyspiel gespielt. Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen", resümierte Krupp. Erreicht haben sie aber nichts. "Damit müssen wir jetzt leben", so der Trainer.

Die scheinbare Regel in dieser Serie, dass die Münchner immer eine Lösung parat haben für jede Aufgabe, die ihnen die Berliner stellen, macht das nicht gerade einfach. "Es steht 1:3 in der Serie, wir stehen mit dem Rücken zur Wand, das ist uns allen klar.", sagt der Kapitän. Sich aus dieser Lage noch einmal zu befreien, scheint eventuell für ein Spiel möglich. Bezüglich der Titelträume, für die jetzt drei Siege in Folge nötig wären, sieht es eher so aus, als kämpften die Eisbären nun gegen jede Wahrscheinlichkeit. Zu stark besetzt ist der Münchner Kader, als dass die Mannschaft sich diesen Vorteil noch einmal aus der Hand nehmen lassen würde.

Für diese Entwicklung gebührt den Bayern Respekt. In den vergangenen beiden Jahren kam Finalgegner Wolfsburg aus harten vorherigen Serien und wirkte im finalen Titelkampf ausgelaugt. Diesmal treffen sie in den Eisbären auf einen Kontrahenten, der nicht viel mehr Kraft gelassen hat als die Bayern selbst in Halb- und Viertelfinale, der sehr ähnliche Voraussetzungen mitbrachte. Dennoch gelang den Eisbären bislang nicht mehr als der Achtungserfolg in Spiel eins. Weil München mit dem Geld von Red Bull in die richtigen Spielertypen investiert. Die Serie des gewieften früheren EHC- und jetzigen Münchner Trainers Don Jackson, der seit 2008 jedes DEL-Finale, in dem er steht, für sich entscheidet, ist daher offenbar nicht in Gefahr. Die der Eisbären, die seit 2005 jedes Finale gewannen, in dem sie dabei waren, steht dagegen von der Ende.

Frust soll in positive Energie umgewandelt werden

Nicht vor einem kampflosen. "Wir geben nicht auf, wir wollen weitermachen", sagt Rankel. Zu verlieren haben die Eisbären nichts mehr, vielleicht gibt das ihrem Bemühen etwas Leichtigkeit und damit den notwendigen Schwung. "Die Frustration müssen wir in positive Energie umwandeln", so der Kapitän, der noch ein wenig mehr Einsatz vor dem Tor einfordert, um das Glück zu erzwingen. "Wir wollen die Serie natürlich wieder nach Hause holen und noch einmal vor unseren Fans spielen", so Krupp. Nicht weniger als Vollgas sei von seinem Team zu erwarten am Sonntag. Jetzt oder nie darf die Attitüde lauten, mit der die Eisbären in das Spiel gehen. Der Trainer setzt sich gegen alle Untergangsszenarien tapfer zur Wehr. "Es hat noch niemand eine "Best of seven"-Serie mit drei Siegen gewonnen", so Krupp. Große Euphorie können diese Worte aber auch nur noch bedingt auslösen.