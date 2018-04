Nur ein Sieg bewahrt Titelchance der Eisbären

Von außen betrachtet spielte James Sheppard von Zeit zu Zeit sein eigenes Spiel. Nicht allein, sondern zusammen mit Steven Pinizzotto. Provozieren, reagieren. Garniert mit vielen, ganz sicher nicht freundlichen Worten. Was war da los? "Eishockey eben", sagte der Stürmer des EHC Eisbären, kurz bevor er im Bus verschwand, und nahm die Frage leicht überrascht auf. Im Play-off ist nun mal kein Platz für Zärtlichkeit, so viel ist klar. Trotzdem schien sich Sheppard in dem Duell mehr aufzureiben, als es dem EHC Eisbären gut tat. Das war symptomatisch für diesen Abend, die Berliner ließen sich in vielen Dingen davon abbringen, was sie ursprünglich tun wollten. Und verloren das dritte Duell im Finale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen Red Bull München dadurch klar 1:4.

Im vierten Duell kommt es auf die richtige Einstellung an

Sheppard zeigte Respekt vor der Leistung der Bayern. "Sie haben ein tolles Spiel gemacht." Das eigene Auftreten brachte er weniger in Zusammenhang mit kleinen Scharmützeln, sondern fasste es in eine allgemeine Formel. "Waren wir bei 100 Prozent? Eher nicht", so der Mittelstürmer. Das bringt die Berliner nun in eine schwierige Situation. In der "Best of seven"-Serie steht es 1:2, erstmals liegen sie in diesem Play-off nach Siegen zurück. Eine weitere Niederlage käme gegen den Titelverteidiger einer Vorentscheidung gleich, weil die dann notwendigen drei Siege in Folge unrealistisch erscheinen. "Wir haben ein bisschen Arbeit vor uns. Wir müssen Freitag mit der richtigen Einstellung ins Spiel gehen", sagt Trainer Uwe Krupp. Dann treten die Eisbären zum enorm wichtigen Spiel vier wieder zu Hause an (19.30 Uhr, Mercedes-Benz Arena/Sport1).

Tatsächlich erscheint die Einstellung als Grundübel der Niederlage in Spiel drei. Und zwar in Form der Bereitschaft, alles zu geben und im positiven Sinne auch zu riskieren, um das Spiel zu gewinnen. Mit leichten Abstrichen bei dieser Bereitschaft machen sich schnell vielfältige Folgen bemerkbar. "Wir waren einen Schritt zu spät. Wir wollten teilweise zu viel machen und haben deshalb ein bisschen zu wenig gemacht", sagt Kapitän André Rankel. In den Zweikämpfen fehlte die Durchsetzungsfähigkeit, so dass die Eisbären nur selten Herr der Lage waren. Sie hatten nicht die Möglichkeit, ihre Taktik als entscheidendes Moment in diese Partie einzubringen, weil sie zu wenig in Puckbesitz waren.

Teilweise forcierten die Berliner diesen Zustand, indem sie bei zu vielen dieser schwachen Zweikämpfe verbotene Aktionen anwenden mussten. Gegen eine gut funktionierende Überzahl potenziert das die Probleme. Letztlich entschieden die Bayern mit fünf Powerplay-Treffern die jüngsten beiden Spiele für sich. "München hat uns in beiden Spielen aufgrund des Überzahlspiels dazu gebracht, dass wir hinter dem Ergebnis hinterherlaufen", sagt Krupp und sieht das als Zeichen der Qualität dieser Mannschaft.

Er hadert aber auch mit den eigenen Unterzahlformationen. "München hat die Tore auf ähnliche Art und Weise geschossen. Das ist ein bisschen zu leicht. Wir wissen, wie München Überzahl spielt und wie wir Unterzahl spielen müssen. Wir müssen einfach die Sachen machen, auf die wir vorbereitet sind", so der Trainer. Warum die Spieler sich offenbar nicht an die Vorgaben halten, müssen sie nun intern klären. Oder eben höchste Disziplin zeigen und solche Situationen weitgehend vermeiden.

Auf die Stimmungslage muss sich die Partie trotzdem nicht auswirken. "Es kommt immer vor, dass du einen Abend hast, wo du nicht gut spielst", erzählt Krupp. Auch gegen Nürnberg im Halbfinale und Wolfsburg im Viertelfinale erlebten die Berliner jeweils eine schwache Auswärtspartie und erholten sich schnell davon. "Wir brechen jetzt nicht in Panik aus", sagt Rankel unaufgeregt. München habe nicht übermächtig agiert und seine Mannschaft in einigen Bereichen eine größere Leistungsfähigkeit, als sie es in Spiel drei gezeigt habe. Die Berliner müssen nur zu ihrer eigenen Spielweise zurückkehren. "Das ist nichts, was schwer zu verbessern ist", so der Kapitän.

Berliner wollen wieder mehr Zweikämpfe gewinnen

Im Prinzip geht es dabei vor allem um die Einstellung, den Mut, fordernder zu sein als der Kontrahent. "Wir können mehr investieren und haben auch das Selbstvertrauen dazu", sagt Verteidiger Frank Hördler. Das soll wieder zu mehr gewonnenen Zweikämpfen führen, damit zu mehr Scheibenbesitz und letztlich mehr Toraktionen. "Wenn wir wollen, können wir das schaffen", sagt James Sheppard. Helfen würde es gewiss auch, sich weniger den eigenen kleinen Spielchen hinzugeben und sich allein auf die Stärkung der ganzen Mannschaft zu beschränken.

