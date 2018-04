Vom Kampf der Eisbären gegen ein echtes Mysterium

Auf das Äußere legt Don Jackson keinen gesteigerten Wert. Mit Accessoires tut er sich normalerweise nicht hervor, bevorzugt stattdessen einen Stil, der ihn in der grauen Masse verschwinden lässt. In diesen Tagen aber zeigt der Trainer andere Gewohnheiten, hat zu Hause in der Schmuckkiste gekramt und einen fetten Klunker hervorgeholt. Wenn er jetzt nach Spielen mit den Fingern auf dem Tisch trommelt, zieht der große, goldene Ring automatisch die Aufmerksamkeit auf sich und rückt den 61-Jährigen in den Mittelpunkt.

Dort fühlt er sich nicht unbedingt wohl, aber manchmal muss es eben sein. Im Finale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) braucht selbst der große Erfolgstrainer etwas, woran er sich emotional ein bisschen festhalten kann. Der Ring ist ein Zeichen seines Triumphes als Spieler, in der nordamerikanischen NHL gewann Jackson einst die Meisterschaft. Er hat etwas Magisches. Diesen Zauber möchte der US-Amerikaner auf sein Team übertragen, auf Red Bull München. Zwei Meisterschaften feierten die Bayern in den vergangenen beiden Jahren, gegen den EHC Eisbären soll nun der dritte Titel folgen.

Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Münchner Pinizzotto

Sie kennen Jackson in Berlin, sie wissen, wie er tickt, welche Marotten er pflegt. Sechs Jahre stand er schließlich bei den Eisbären an der Bande, gewann fünf Meisterschaften zwischen 2008 und 2013. "Don kann aus einer guten Mannschaft etwas machen. Er weiß, wie man mit Spielern umgehen muss, um das Beste aus ihnen herauszuholen", sagt Peter John Lee, der Geschäftsführer der Berliner. Als großes Mysterium wirkt Jackson dennoch auf die meisten, als Phänomen, das nur schwer zu fassen ist. Weil er untypisch ist. Kein großer Redner, kein Mann mit starker Aura. Weil er eine sanfte Erscheinung ist, die nicht sofort Respekt einflößt.

Für Letztes hat er andere. Profis, die unter die Haut gehen. Wie Steven Pinizzotto. "Sein Einfluss war groß. Er hat alles gebracht, ist physisch stark", sagte Jackson über den Stürmer, der bei seinem Comeback am Sonntag gleich ein wichtiges Tor erzielte. Zuvor war er fünf Spiele gesperrt gewesen, weil er im Halbfinale den Mannheimer Matthias Plachta übel mit dem Ellenbogen checkte. Zwei Privatpersonen erstatteten deswegen Anzeige gegen Pinizzotto, die Staatsanwaltschaft München I hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Krupp will nicht alles nachmachen

Härte ist aber nicht typisch für Jacksons Eishockey, Pinizzotto hat Talent, seine Nerven jedoch nicht immer im Griff. Der Trainer bevorzugt ein schnelles, ein kluges Spiel. Taktisch attestiert ihm sein Kapitän Michael Wolf ein großes Repertoire. "Don ist immer sehr gut vorbereitet auf ein Spiel", sagt Lee. Er gibt seinen Profis aber nicht nur das Rüstzeug, sondern auch die Freiheit, sich zu entfalten. So dass es manchmal den Anschein hat, Jackson würde nicht sonderlich viel tun hinter der Bande. Als würde sich für ihn alles von selbst fügen.

Mit dem 5:4 im zweiten Spiel gegen die Eisbären und dem Ausgleich zum 1:1 in der "Best of seven"-Serie konterten die Münchner den Berliner Auftaktsieg fast schon erwartungsgemäß. Bevor es am Mittwoch in München mit der dritten Partie weitergeht (19.30 Uhr, Sport1), wurde Uwe Krupp gefragt, wieso er denn anders als Kollege Jackson keinen Play-off-Bart trage. "Nicht alles, was Don Jackson macht, muss man nachmachen", so der Coach der Eisbären. Einen fetten Goldring trägt Krupp auch nicht, obwohl er könnte. Er hat ja auch den Stanley Cup gewonnen. Doch Sachen von damals, findet Krupp, helfen ihm jetzt nicht gegen das Phänomen Jackson. Er muss sich etwas anderes einfallen lassen.