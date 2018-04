Viva Las Vegas

Die Unterstützung kam von weit her, auch in Berlin wurde das dritte Erstrundenspiel zwischen den Los Angeles Kings und den Las Vegas Golden Knigths verfolgt. Unmittelbar nach dem 2:3 twitterten die Eisbären, der deutsche Bruderklub der Kings, aufmunternd: "Kopf hoch, @LAKings! Es ist noch nicht vorbei. Ihr kennt Euch aus mit Play-off-Serien-Comebacks..." Ein 0:3 in einer "Best of seven"-Serie lässt zwar nicht viel Hoffnung, doch die Kalifornier zeigten schon 2014, dass trotzdem noch nicht alles vorbei sein muss. Damals drehten sie in der ersten Runde gegen die San Jose Sharks ein 0:3 in ein 4:3 und gewannen später den Stanley Cup, die Meisterschaft in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL.

Diesmal stehen die Wetten aber eher schlecht. Die ganze Saison schon brechen die Goldenen Ritter einen Rekord nach dem anderen – vor allem aber übertreffen sie alle Erwartungen und widerlegen alle negativen Prognosen. "Haben wir damit gerechnet, 3:0 zu führen? Ich weiß nicht", sagt Trainer Gerard Gallant: "Wir gehen Schritt für Schritt, und wir spielen ziemlich gutes Eishockey."

Viele haben eine Katastrophe vorhergesagt

Bevor die Saison begann, trauten viele dem Klub aus Vegas zu, ziemlich schlechtes Eishockey zu zeigen. Dafür gab es Indizien. Als neues Team wurden die Golden Knights gerade erst in die Liga aufgenommen. Das bedeutet, dass man sich bei den anderen Klubs die Profis, mit wenigen Ausnahmen, aussuchen und eine bestmögliche Mannschaft daraus zusammenstellen kann. General Manager George McPhee verfolgte jedoch eine andere Strategie. Er holte sich unerfahrene junge Spieler, dazu einige aussortierte Profis. Alles schien auf die Zukunft ausgerichtet, auf kalkulierte schwache Jahre und gute Chancen, bei den nächsten Draftrunden frühe Wahlrechte und damit hochwertige Talente zu bekommen. Ein Bluff.

Verblüfft stellte die Konkurrenz fest, dass da in der Wüste eine Mannschaft aufblüht. "Wir drängen uns gegenseitig, jeden Tag besser zu werden", sagt Stürmer Jonathan Marchessault. Stars gibt es nicht, abgesehen vielleicht von Torhüter Marc-André Fleury, dreifacher Cup-Gewinner mit Pittsburgh, dort aber auch nicht mehr gewollt. Keiner verdient das ganz große Geld, die Eiszeit ist so gerecht verteilt wie nirgends anders. Das führte zu einem großen Zusammenhalt im Team.

Worauf McPhee noch geachtet hat, was aber etwas unterging, war, dass er sich Spieler für eine Idee zusammengesucht hat. Und einen Trainer fand in Gallant, der ihnen diese Idee vermitteln kann. Mit schnellen Angriffen kreiert Las Vegas viel Offensivkraft. "So spielen wir schon die ganze Saison. Mit vier Reihen versuchen wir, Situationen zu schaffen, die in Chancen enden", sagt Angreifer David Perron. Viele der jungen Spieler zeigten dabei eine erstaunliche Entwicklung. Der Schwede William Karlsson (25) traf in der dritten oder vierten Reihe von Columbus in der Vorsaison sechs Mal, nun schoss er 43 Tore. Durch diese ungeahnten Prozesse wurden die Golden Nights zum besten Expansionsteam, das es je gab.

Kein Neuling war je besser in der NHL

Kein Neuling gewann zudem in seiner Premierensaison gleich die ersten drei Play-off-Partien. Selten hat ein neues Team zugleich so viel Begeisterung ausgelöst. Seit vielen Jahren kämpfte Las Vegas darum, ein Profiteam aus den großen Ligen in die Stadt zu holen. Weil sie die ersten sind, schlägt den Knights nun alle Fanliebe entgegen. Fast immer ist die Arena ausverkauft. Viva Las Vegas. Das ganze Paket sieht inzwischen danach aus, als wäre es dazu geschnürt, sofortden Cup zu gewinnen.

In LA twitterten die Kings noch: "Wir fangen nicht an, bevor es 0:3 steht." Eine Einstellung, die ins Auge gehen kann. Es sieht eher danach aus, als müsste der Bruderklub in Berlin die Kohlen aus dem Feuer holen. Die Eisbären stehen immerhin im Finale, 1:1 heißt es nach Siegen gegen München. Das lässt mehr Hoffnung zu.