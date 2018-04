Das Imperium schlägt zurück

Die kreischende Gitarre ist zurück. Und das macht Mut. Lange wurde Bernd Römer, der alte Ostrock-Recke, ja vermisst bei den Eisbären. Schließlich kommt er nur aufs Eis, wenn es wirklich wichtig wird. Wenn die Deutsche Eishockey Liga (DEL) zum Finale bittet und die Nationalhymnen in den Hallen der Republik erklingen – und das war bei den Berlinern eben zuletzt vor fünf Jahren der Fall. Aber Römer kann's noch, er rockt noch a la Hendricks, hat die Saiten fest im Griff, der Riff-Meister von Karat. Also kann alles eigentlich nur gut werden. Seit er die Hymne intoniert, gab es immer Titel, sieben Stück. Keine Finalserie wurde mit ihm verloren.

Finalspiele schon, keiner ist eben unfehlbar. Insofern trübt das 4:5 (1:2, 1:3, 2:0) vor 14.200 Zuschauern in der Mercedes-Benz Arena die Bilanz vorerst nicht. Höchstens die Laune des Trainers und der Spieler, die nach dem 4:3 zum Auftakt bei Red Bull München den erkämpften Heimvorteil in der zweiten Partie der "Best of seven"-Serie wieder verloren haben und den Ausgleich hinnehmen mussten. "Wir haben nicht unser bestes Eishockey gespielt, zumindest in den ersten beiden Dritteln nicht", sagte Stürmer Nicholas Petersen, der mit den Eisbären nun am Mittwoch in München antreten muss.

Dann aber wieder so wie beim ersten Mal, unangenehm, penetrant nah am Mann. "Wir sind davon abgekommen, was wir in Spiel eins gemacht haben. Wir haben sie zu viel an den Puck kommen lassen", fand Angreifer Sean Backman. Das mussten die Fans, die sich extra eine schöne Choreografie ausgedacht hatten zum Final-Heimauftakt und in großen Lettern "Möge die VIII mit uns sein" in die Stehplatzkurve schrieben, von Anfang an beobachten. Daheim verhielten sich die Eisbären erstaunlicherweise etwas passiver als in München, was gegen einen so stürmischen Gegner wie die Roten Bullen schnell zu brenzligen Situationen vor dem eigenen Tor führt. Die Münchner hatten Raum zur Entfaltung – und den nutzten sie auch aus.

Besonders im Duell der Special Teams traf das zu. Münchens starkes Überzahlspiel ist bekannt, ebenso wie die Schwächen der Eisbären im Powerplay und in Unterzahl. In München konnte die Berliner das noch kompensieren, jetzt nicht mehr. Gleich die ersten beiden Gelegenheiten mit einem Mann mehr verwertete München zu zwei Treffern durch Brooks Macek (13.) und Steven Pinizzotto (19.), der nach einer Sperre für fünf Spiele wegen eines brutalen Fouls in die Mannschaft der Bayern zurückgekehrt war. Zwischendurch hatte Backman das 1:1 erzielt (14.). "München hat ein paar Kleinigkeiten besser gemacht", sagte EHC-Trainer Uwe Krupp. Die Gäste wirkten zielgerichteter in ihren Aktionen, die Berliner dagegen, als wären sie nicht immer ganz bei der Sache.

Die Konsequenz eines solchen Verhaltens lässt sich gegen einen gereizten Titelverteidiger leicht erahnen. Mit wenig Mühe zogen die Süddeutschen durch Tore von Florian Kettemer (24.) und Jonathan Matsumoto (34.) davon, den Anschluss von Petersen (38.) konterten sie mit dem fünften Treffer durch Maximilian Kastner (40.). Die Leistung warf durchaus Fragen auf, da sie weit entfernt war von dem couragierten Auftreten in München. Das dachte sich auch Krupp. "Die Mannschaft hat eine andere Ansprache bekommen nach dem zweiten Drittel", teilte er mit. Einen anderen Torwart gleich dazu, den Finnen Petri Vehanen nahm er heraus und gab Marvin Cüpper einen Kurzeinsatz. "Wir wollten einen Neustart haben", so der Trainer.

Der starke Endspurt spricht für den Charakter des Teams

Sein Team verstand und kämpfte, holte auf durch weitere Treffer von Backman (46.) und Petersen (60.). Etwas erinnerte das Spiel nun doch an das erste, nur mit umgekehrten Vorzeichen. München war defensiver, die Eisbären drückten. "Das Team hat jede Menge Charakter", schloss Backman aus dem Endspurt. Krupp war wenn schon nicht mit dem Spiel, so doch immerhin zufrieden mit der Reaktion im letzten Drittel: "Wir haben aus einem Spiel wieder ein Spiel gemacht und gezeigt, dass wir eine lange Serie spielen wollen." Das können sie für sich als positiven Aspekt verbuchen, müssen aber dennoch deutlich mehr tun, wenn sie München in den nächsten Spielen herausfordern wollen. Sich allein auf die Titelserie von Bernd Römer und seiner Gitarre zu verlassen, wäre ganz sicher nicht genug für die Eisbären.

