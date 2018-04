Eisbären-Trainer Krupp: „Wir sind auf dem richtigen Weg“

Eisbären-Trainer Uwe Krupp glaubt an die Qualität seiner Mannschaft

Die Eisbären Berlin verloren das zweite Finale gegen München mit 4:5. In der Serie steht es nun 1:1. Der Berliner Trainer Uwe Krupp spricht über das Spiel, Fehler und über die Bedeutung des Titels.

Sind Sie enttäuscht nach dem Spiel?

Uwe Krupp: Wir wollten das Spiel natürlich gewinnen. Grundsätzlich haben wir ein paar Fehler gemacht. Und München war gut heute, hat die Fehler, die wir gemacht haben, ausgenutzt. Wir hatten genug Torchancen, um das Spiel noch enger zu bestreiten, besonders die ersten vierzig Minuten. Aber es ist uns heute nicht gelungen und jetzt haben wir sicherlich einiges, an dem wir arbeiten wollen.

An welche Fehler denken Sie?

Kleinigkeiten. Du hast eine riesen Torchance, schießt am Tor vorbei an der langen Seite und das ist ein Aufbau für die gegnerische Mannschaft. Im Gegenangriff schießen die dann ein Tor.

Sehen Sie sich trotzdem mit München auf Augenhöhe?

Das ist schon eine Top-Mannschaft. Für uns ist wichtig, dass wir gut spielen gegen so einen guten Gegner. Dass die Spiele eng sind, ist ein Kompliment an meine Mannschaft. Wir sind auf dem richtigen Weg, aber es werden noch einige Spiele gespielt.

Wie zufrieden sind Sie mit der Entwicklung der Mannschaft?

Im Moment ist dieser Rückblick gar nicht so relevant für mich. Wir sind jetzt in den Playoffs und es steht 1:1 gegen München. Die Jungs spielen gut und wir wollen uns am Mittwoch wieder gut präsentieren.

Sie haben als Spieler alles gewonnen, was man gewinnen kann. Welche Bedeutung hätte der Titel als Trainer?

Das ist immer das Ziel - für jeden Trainer, an jeder Bande, in jeder Sportart. Natürlich willst du gewinnen, aber das ist auch nicht die einzige Sache, mit der du dich identifizierst als Trainer. Deine Arbeit muss auch noch andere Elemente haben, außer dass du am Ende gewinnst oder verlierst.

