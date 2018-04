Eisbär Aubry spielt schon meisterlich

War was? Wenn es nach Uwe Krupp geht, dann eher nicht. Er bemühte sich, zumindest so zu tun, als wäre nichts passiert. "Es ist noch viel Eishockey zu spielen", sagte der Trainer des EHC Eisbären lapidar, als er zum 4:3 der Berliner im ersten Finalspiel in München befragt wurde. Eine "Best of seven"-Serie im Finale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) sei nun mal lang und das erste Spiel nur ein Viertel des Weges, der zu gehen ist für den Sieger. Also bitte nicht zu viel Bedeutung in eine Partie interpretieren, legte Krupp den Anwesenden nahe. Auch nicht in die zweite, die am Sonntag in Berlin stattfindet (14.30 Uhr, Mercedes-Benz Arena/Sport1).

Grundsätzlich stimmt Louis-Marc Aubry mit Krupp hierbei überein. Die beiden können gut miteinander, sind wichtig füreinander. Doch der Stürmer spielt trotz Play-off etwas weniger verbales Versteck als der Trainer. "Das war ganz wichtig, auswärts zu gewinnen. Jetzt haben wir den Heimvorteil, den dürfen wir ihnen am Sonntag auf keinen Fall zurückgeben", erzählte Aubry vor der Olympia-Eishalle, in der sein Treffer zum 4:2 zuvor letztlich der entscheidende zum Erfolg war.

Aubry traf im Play-off schon neun Mal

Einmal mehr unterstrich der Kanadier damit, dass er ein enormer Faktor im Spiel der Berliner ist. Im Play-off traf er in zwölf Partien neun Mal, bereitete acht Tore vor. Mit 17 Punkten ist er Topscorer der Liga in der K.o.-Phase. Auf die Zahlen will Krupp die Bedeutung des Mittelstürmers aber nicht reduzieren. Das ist ihm zu oberflächlich. In der Hauptrunde fielen die Statistiken des 26-Jährigen auch weniger beeindruckend aus (11 Tore/12 Vorlagen).

Trotzdem: "Ohne ihn wären wir niemals Zweiter geworden. Er ist die ganze Saison schon ein Schlüsselspieler", so Krupp. Aubry ist groß, er ist schnell, er ist dynamisch, er hat ein tolles Gefühl für das Spiel. "Er ist in allen Bereichen präsent", sagt Krupp mit einiger Begeisterung. Sein Sohn Björn, Verteidiger in Wolfsburg, hat ihm erzählt, dass er Aubry als einen der unangenehmsten Gegenspieler empfindet. Weil er so vielseitig ist. Er kann Gegner ausspielen oder wegchecken.

Früher musste er oft checken. "In Nordamerika habe ich meist in der vierten Reihe gespielt, da gehört das dazu", erzählt Aubry, dessen Vater Pierre sogar in der NHL spielte. Er selbst musste mit der zweiten Liga, der AHL, Vorlieb nehmen. Die defensive Arbeit war dort sein Metier, erst der Wechsel nach Berlin offerierte den Sprung in eine offensive Rolle. Er darf endlich sein Talent ausleben. "Ich bekomme viel mehr Spielzeit. Das gibt mir Selbstvertrauen und fühlt sich einfach besser an", so Aubry. Hart spielt er trotzdem noch.

Der Kanadier belebte das Eisbären-Spiel

Er arbeitet auch intensiv an sich, gehört meist zu den Letzten, die nach dem Training vom Eis kommen. "Ich will mich eben verbessern", sagt der Kanadier, der vergangene Saison Anfang Januar zum EHC stieß. Er belebte das Spiel der Berliner unmittelbar, war ein Grund dafür, dass die Eisbären einer verkorksten Hauptrunde noch ein versöhnliches Ende geben konnten mit dem Halbfinaleinzug. Dort gegen München fehlte Aubry verletzt, jetzt kann er den Bayern empfindlich wehtun. Sein Antrieb ist groß: "Es ist das beste Gefühl in der Welt, Champion zu sein. Dafür will ich alles geben." Wie sich ein Titel anfühlt, weiß er. In der AHL gewann Aubry 2013 mit Grand Rapids die Meisterschaft. Er trägt viel Zuversicht in sich, dass die zweite nun hinzukommt. "Ich mag unsere Chancen wirklich sehr."

Und wie stehen die Chancen, dass er nächste Saison noch in Berlin spielt? Aubry lächelt verlegen. Er kam als echtes Schnäppchen, auch in dieser Saison gehört er zu den preiswerteren Profis der Eisbären. Dass er mehr wert ist, steht außer Frage. "Mein Agent versucht, das zu klären. Vor dem Play-off hat das nicht geklappt, wir haben auch nicht näher gesprochen", so Aubry. Natürlich würde er gern bleiben, gesteht er ein, ihm gefalle es hier, die Fans seien fantastisch. Peter John Lee, der Geschäftsführer der Eisbären, lächelt nur vielsagend bei diesem Thema. Einen wie Aubry an die Liga-Konkurrenz zu verlieren, das weiß er, ließe sich nur schwer vermitteln. Zumal auch Nicholas Petersen (16 Punkte), der zweite Top-Scorer der Berliner, noch keinen Vertrag für die nächste Saison besitzt. Für Trainer Krupp gilt dasselbe.

Jetzt sei aber nicht die Zeit, über so etwas nachzudenken, sagt Aubry. "Ich möchte mich nur darauf konzentrieren zu gewinnen." Was passiert, wenn man es nicht tut, war in München schon zu sehen. "Bist du auch nur ein paar Wechsel nicht ganz da, dann haben sie sofort vier, fünf richtig gute Chancen", so der Angreifer. Das hielt auch Uwe Krupp mit ähnlichen Worten fest und maß dem große Bedeutung zu.

