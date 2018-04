Ein Spiel zum Wachsen für die Eisbären

Der Duft frischer Waffeln erfüllte den Wellblechpalast am Sonnabendmittag. Nachwuchseishockey ist eben immer auch mit Selbstversorgung verbunden – und die kann vielfältig sein, wie einige Eltern der U12-Spieler demonstrierten. Zeit für kulinarische Genüsse blieb allen Beteiligten des Turniers ohnehin reichlich, weil es für gut eine Stunde unterbrochen werden musste. Die Profis des EHC Eisbären beanspruchten die Eisfläche für sich. Offiziell zumindest, die meisten Spieler verzichteten auf das Training, nur die Ersatzkräfte mussten ran.

Trainer Uwe Krupp setzt auf Regeneration nach bereits zehn zehrenden Play-off-Partien in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Auch er selbst entspannte und bot dem zahlreichen Nachwuchs im Sportforum eine interessante Einlage: Er spielte ein bisschen Eishockey mit seinen Söhnen T.J. (4) und Björn (27), Olympiasilber-Gewinner und Profi in Wolfsburg, während die Ersatzspieler trainierten.

Gute Zeit, um Charakter zu zeigen

Die knisternde Spannung, die ein sechstes Spiel einer Play-off-Serie mit sich bringt, ergab sich noch nicht einen Tag vor dem Duell in Nürnberg. Dafür besaß Spiel fünf am Abend zuvor aber genügend aufregende Momente. "Wir haben es viel spannender gemacht, als wir es haben wollten", sagt Krupp. Zwei Tore betrug die Führung kurz vor Schluss, trotzdem gewannen die Berliner erst in der Verlängerung mit 5:4. Ein schwer erkämpfter Sieg war es am Ende in dieser "Best of seven"-Serie, der die Eisbären in die Position bringt, am Sonntag in Nürnberg ins Finale einziehen zu können (15 Uhr, Sport1).

Die aktuelle Konstellation vermag den Berlinern dabei ein paar ganz kleine Vorteile zu liefern. Sie mussten einiges durchleben in diesem fünften Spiel. Mit einem Rückstand umgehen gegen ein sehr starkes Konterteam; es verkraften, einen sicheren Vorsprung herzugeben. "Wir haben uns nicht beeindrucken lassen und sind nicht eingebrochen, was auch Charakter zeigt", sagt Stürmer Marcel Noebels, der eine der Schlüsselfiguren des Abends war. Denn er durfte gemeinsam mit Louis-Marc Aubry in Überzahl aufs Eis und erweckte das Powerplay der Eisbären zu neuem Leben.

Verändertes Powerplay als neue Waffe im Auswärtsspiel

Den beiden Play-off-Topscorern der Berliner sind an sich andere Rollen zugedacht, sie bilden die erste Unterzahlformation. Weil aber die etatmäßigen Überzahlspieler den Puck gerade nicht über die Linie bekommen, musste Krupp handeln. "Die haben so einen guten Lauf, dass wir gesagt haben, wir wechseln ein bisschen aus", erzählt der Trainer. Noebels traf schließlich auf Vorlage von Aubry. "Wir haben lange darauf gewartet. Louis und ich haben es uns erarbeitet, dass wir da stehen durften", sagt Noebels.

Da die Maßnahme so gut aufging, wird Krupp die Spieler weiter so einsetzen. "Man hat gesehen, wie schwer es ist, Spiele zu gewinnen, wenn man in Überzahl keine Tore macht. Vor allen Dingen, wenn es enger und enger wird", erzählt Noebels. Gerade in den beiden bisherigen Partien in Nürnberg wirkte sich das als großer Nachteil aus für die Berliner. Zum dritten Spiel fahren sie nun mit einer Lösung für dieses Problem. "Das gibt Auftrieb. Ich hoffe, dass wir den Schwung mitnehmen können", so Noebels. Seine Worte klingen mehr nach einer Überzeugung in diesem Moment als nach einem Wunsch.

Vielleicht hilft die hochemotionale Reise durch Spiel fünf der Mannschaft noch einmal in ihrer Entwicklung. "Unser Team muss mehr Reife an den Tag legen", sagt Mark Olver, der den Siegtreffer erzielte. Genau dieser Prozess kann dank solch vielschichtiger Erlebnisse wie am Freitag noch einmal gefördert werden. Sie sind in der Lage, eine Mannschaft zu formen, sie noch sicherer in ihrem Tun zu machen.

Nürnberg wird mit Verzweiflung spielen

Können die Berliner diesen kleinen Schritt vollziehen, stehen ihre Chancen in Nürnberg nicht schlecht. Sie sind die zweitbeste Auswärtsmannschaft der Liga, eine Stärke, die in Kombination mit dem Erfolg vom Freitag eine besondere Bedeutung erhält. Die Ambitionen sind jedenfalls klar. "Wir müssen gucken, dass wir die Serie in Nürnberg schließen können", sagt Noebels, der allerdings einräumt, wie schwer es sei, bei den Franken zu spielen. Darauf verweist auch Krupp, doch er fährt mit einem klaren Gefühl dorthin: "Wir wissen, dass wir dort gewinnen können." Obwohl Nürnberg die stärkste Heimmannschaft der Liga ist.

Und dazu noch mit einem besonderen Antrieb in das Spiel geht. "Wir dürfen von ihnen ein verzweifeltes Anrennen erwarten", sagt Olver. Für Nürnberg geht es schon um alles, die Ruhe zu bewahren wird deshalb wichtig für die Eisbären, die jüngst keine einzige Strafzeit kassierten und auch jetzt viel Disziplin brauchen. "Wir sehen uns hier am Dienstag wieder", sagte Nürnbergs Trainer Rob Wilson am späten Freitagabend zum Abschied. Das riecht nach ganz harter Arbeit, die in Nürnberg auf die Eisbären zukommt.