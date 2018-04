Eisbären werden von Nürnberg niedergekämpft

Motivation lässt sich auch in Bildern festhalten. In Nürnberg blicken einem etwa zwei wild entschlossene Männer von Broschüren und Plakaten entgegen. Zwischen ihnen der Meisterpokal der Deutschen Eishockey Liga (DEL), dazu ein Spruch, der keinen Zentimeter Raum für Zweifel bietet: "Eine Stadt. Ein Team. Ein Ziel." Letzteres hätten die Ice Tigers im vierten Halbfinalspiel gegen den EHC Eisbären bei einer Niederlage leicht aus den Augen verlieren können. Doch die Berliner ließen sich in einer intensiven Partie niederkämpfen und verloren 1:4 (0:1, 0:0, 1:3). In der "Best of seven"-Serie, die am Freitag in Berlin fortgesetzt wird, steht es damit 2:2.

Was die Berliner bei den Franken erwarten würde, das war ziemlich klar. Deshalb stellte Trainer Uwe Krupp seine Mannschaft auch ein wenig um. Er entschied sich, Verteidiger Blake Parlett, der nach einer Verletzung zuletzt als überzähliger Ausländer auf der Tribüne gesessen hatte, wieder in die Mannschaft zu nehmen und so die ­Defensive zu stärken. Dafür musste ­Rihards Bukarts, der im Play-off ­immerhin bereits viermal getroffen hat, nun aussetzen.

Nürnberg baute enormen Druck auf

Schwerstarbeit in der Abwehr hatten die Eisbären tatsächlich zu verrichten, insofern ließ sich Krupps Wechsel gut nachvollziehen. Nürnberg brauchte nicht lange, um enormen Druck aufzubauen und durch Dane Fox in Führung zu gehen (7.). Es schmeichelte den ­Berlinern sogar, dass sie dieses Resultat lange halten konnten. Sie fanden nur schwer die Bindung zu diesem Spiel, ließen sich von den sehr resoluten Eistigern oft überlaufen und kamen häufig in Bedrängnis. Einzig Torhüter Petri Vehanen verhinderte dabei öfter Schlimmeres.

Offensiv traten die Berliner lange kaum in Erscheinung. Ihren Aktionen mangelte es an Durchsetzungskraft. Erst als die Franken ihrem sehr hohen Anfangstempo etwas Tribut zollen mussten, konnten auch die Eisbären mehr Zeit im Drittel der Gastgeber verbringen. Ohne dabei jedoch viel Gefahr auszustrahlen. Nach einer Serie von Schüssen landete der Puck allerdings doch im Netz, Top-Scorer Louis-Marc Aubry traf zum Ausgleich (42.).

Eisbren können Spiel nicht mehr drehen

In dieser Phase der Partie wirkte es, als könnten die Eisbären das Spiel drehen. Doch in einem Unterzahlspiel, das vorher gut funktionierte, mussten sie nach einem Treffer von Marius Möchel den erneuten Rückstand hinnehmen (46.). Diesen noch einmal zu egalisieren, dazu reichte die Intensität der Eisbären an diesem Tag nicht aus. Nürnberg konnte sogar noch weitere Tore durch Leonhard Pföderl (52.) und John Mitchell (56.) erzielen und die ­Serie damit weiter offen gestalten.

In der zweiten Halbfinalserie ­gewann der EHC Red Bull München bei den Adlern Mannheim mit 6:3 (0:2, 4:0, 2:1) und führt in der Serie nun mit 3:1-Siegen.

