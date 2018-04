Eisbären-Angreifer liefern im richtigen Moment ab

Berlin. Im Play-off verändern sich die Dinge im Eishockey radikal. Die Spiele werden intensiver, die Zweikämpfe tun mehr weh. Das Aggressionspotenzial und die Anzahl der Strafminuten schnellen gern in die Höhe. Analog dazu sinkt die Bereitschaft, tiefergehende Gedanken zum Geschehen zu formulieren. Da sind Binsenweisheiten willkommene Anker, um im Meer der Worte bloß nicht den Halt zu verlieren und vielleicht doch mehr zu erzählen, als man preiszugeben bereit ist.

Insofern fügte es sich gut für Uwe Krupp, dass die Partie am Ostermontag die dritte zwischen dem EHC Eisbären und den Nürnberg Ice Tigers im Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) war. "Das dritte Spiel hat traditionell viel Gewicht in einer "Best of seven"-Serie", sagte der Trainer der Berliner also. Da ist gängige Meinung, sagt aber wenig. Außer dass dieser Sieg wichtig war. Aber wichtig ist im Play-off ohnehin jeder Erfolg.

Petersen wird erst ausgeknockt, trifft danach zum Sieg

Jenseits der Phrasen bot dieses 4:3, das in der Serie die 2:1-Führung bedeutet, aber durchaus Prägnantes. Etwa, dass die viel gepriesene Ausgeglichenheit der Berliner in allen vier Sturmreihen langsam auch auf dem Eis zum Tragen kommt. Dass die nominell erste Reihe, die in der Hauptrunde überragte, auch im Play-off ihrer Rolle mehr und mehr gerecht wird. Der Siegtreffer in der Verlängerung durch Nicholas Petersen spricht jedenfalls dafür.

Allein schon der Weg zu diesem Tor spricht für den Kanadier. Er musste einstecken, einen derben, aber unbeabsichtigten Kopftreffer verdauen, um wenig später unbeeindruckt das Spiel zu beenden. "Es war schwer", sagt Petersen, "sie haben alles gegeben." Die Nürnberger haben sich in den Weg gestellt, geblockt, geschubst, geschoben, gehalten und geboxt. Sie versprühten eine raue Play-off-Atmosphäre. Bislang galt der 28-Jährige nicht als ein Spieler, der damit sonderlich gut umgehen kann. In der Vorsaison begann er gut in der K.o.-Phase, war dann im Halbfinale aber wie der damalige Reihenkollege Darin Olver kaum mehr zu sehen.

Petersen, Backman und Sheppard werden immer stärker

Für eine Mannschaft ist es schwer, wenn die punktbesten Spieler der Hauptrunde plötzlich ihren Beitrag nicht mehr leisten können, wenn es um alles geht. Im Viertelfinale entstand erneut der Eindruck, dass Petersen und seine neuen Kollegen Sean Backman sowie James Sheppard das Niveau der Punkterunde nicht ganz halten können. Doch je weiter die K.o.-Runde nun voranschreitet, desto mehr widerlegen die drei diese Theorie. "Sie spielen uns hart, wir müssen kämpfen", sagt Petersen, der bereits sechs Treffer erzielte, vier davon gegen Nürnberg. Auch Backman (ein Tor, fünf Vorlagen) und Sheppard (2/2) steigern sich merklich. "Ich denke, es ist nie einfach zu punkten. Aber wir schaffen uns unsere Chancen mit unserem Tempo und mit unserer Puckeroberung", so der Angreifer.

Die Situation der Eisbären verbessert das enorm, Krupp hat so zwei sehr zuverlässige Reihen, die gut von den beiden weiteren Formationen unterstützt werden. Die Mannschaft ist in der Lage, ihr Spielsystem selbst im schwierigen Umfeld des Play-off durchzuhalten. Wobei die Art der Berliner nicht immer die zwingendere ist. Sie sind mehr spielorientiert, suchen vor dem Tor eher den freien Mann als den Abschluss. Nürnberg dagegen agiert zielorientierter, will mit vielen Schüssen Abpraller provozieren und diese durch einen Mann vor dem Tor nutzen. Das werden die Franken auch am Mittwoch im vierten Spiel in Nürnberg wieder versuchen (19.30 Uhr, Sport1). Auch eine Partie mit viel Gewicht in der Serie, vor allem dann, wenn ein Auswärtssieg gelingt.

Der würde durch ein gutes Überzahlspiel auf jeden Fall leichter zu erreichen sein. Das ist ein Feld, auf dem die Eisbären und besonders die Reihe um Petersen als Hauptakteure im Powerplay noch viel Raum zur Verbesserung besitzen. So, wie sich das Trio bisher im Play-off entwickelt hat, ist die Hoffnung auf mehr Überzahl-Effizienz nicht unberechtigt.

