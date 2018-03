Eisbären-Torhüter Vehanen kann die Pleite nicht verhindern

Nürnberg. Bereits beim Aufwärmen hatten die Nürnberg Ice Tigers die Nase vorn gehabt. Deutlich vor den Eisbären Berlin waren die Gastgeber beim zweiten Halbfinalspiel in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) aufs Eis gekommen, was man durchaus als Ausdruck des unbedingten Willens verstehen durfte, nach der 1:5-Pleite im ersten Spiel die Serie umgehend auszugleichen. Trotz der Niederlage herrschte bei den Nürnbergern weiter Optimismus, schließlich habe "noch niemand eine Serie in einem Spiel gewonnen" wie Trainer Rob Wilson vor der Partie bemerkte.

Sein Gegenüber auf Berliner Seite ahnte schon, was auf seine Mannschaft am Samstag zukommen würde. "Wir müssen darauf gefasst sein, dass Nürnberg mit viel Energie aus der Kabine kommen wird", so Uwe Krupp.

Nürnberg macht viel Druck

Er sollte Recht behalten. Die Gastgeber machten von Anfang an viel Druck und gingen durch Nationalspieler Leonhard Pföderl (8.) früh in Führung. Damit waren die Weichen gestellt. Zwar konnten die Eisbären kurz darauf durch Nick Petersen (12.) den schnellen Ausgleich erzielen. Doch schlussendlich siegte Nürnberg mit 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0) nach Verlängerung und glich damit in der "Best of Seven"-Serie zum 1:1 aus. Spiel drei findet am Ostermontag (15 Uhr, Mercedes-Benz Arena) wieder in Berlin statt.

Auf Vehanen ist Verlass

Es war eine temporeiche Partie, in der sich beide Mannschaften einen offenen Schlagabtausch lieferten. Die Berliner Verteidigung um die beiden Jubilare Jens Baxmann in seinem 800. und Jonas Müller in seinem 200. DEL-Spiel hatte einiges zu tun, doch EHC-Torhüter Petri Vehanen lieferte wieder einmal eine Glanzleistung ab. Auf der anderen zeigte auch Nürnbergs Keeper Niklas Treutle ein herausragendes Spiel, wobei den Eisbären allerdings auch ein wenig die Konsequenz aus dem ersten Spiel fehlte. In der 35. Minute schoss Louis-Marc Aubry die Gäste zwar mit seinem sechsten Play-off-Treffer in Front. Doch Berlin konnte die Führung nicht in die Pause mitnehmen: Erneut war es Pföderl (40.), der eine halbe Sekunde vor der Sirene zum Ausgleich traf.

Am Gründonnerstag hatten die Eisbären das Spiel im dritten Drittel für sich entschieden. Dieses Mal waren es die Ice Tigers, die auf die Entscheidung drängten. Ein Tor gelang beiden Teams in der regulären Spielzeit jedoch nicht mehr. In der Verlängerung hatten die Berliner den Siegtreffer dann mehrfach auf dem Schläger, aber das entscheidende Tor erzielte nach 77 Minuten Nürnbergs John Mitchell. "Wir sind enttäuscht, weil wir unsere Chancen hatten", meinte Eisbären-Stürmer Daniel Fischbuch. "Das Gute ist, dass wir es schon in zwei Tagen wieder besser machen können."

