5:1! Eisbären brechen Fluch gegen Nürnberg

Berlin. Lange Serien aus der Hauptrunde besitzen im Play-off nicht unbedingt eine Bedeutung. Sieben Mal in Folge verloren die Eisbären Berlin zuletzt gegen die Nürnberg Ice Tigers, wenn es in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) um Punkte ging. Nun stehen sich beide Mannschaften im Halbfinale gegenüber – und den Berlinern gelang prompt der erste Sieg seit eineinhalb Jahren gegen die Franken. Mit 5:1 (1:0, 1:1, 3:0) setzte sich der EHC vor 13.807 Zuschauern in der Mercedes-Benz Arena durch und liegt in der "Best of seven"-Serie, die am Sonnabend in Nürnberg fortgeführt wird, damit 1:0 vorn. Trainer Uwe Krupp: "Wir haben etwas nervös begonnen, aber das Tor hat uns Sicherheit gegeben. Wir haben einen guten Job gemacht."

Vor dem Spiel musste sich Trainer Krupp entscheiden. Zehn gesunde Ausländer standen ihm zur Verfügung, neun dürfen in der DEL aber nur eingesetzt werden. Er favorisierte die Lösung, es bei dem Team zu belassen, dass sich im Viertelfinale gegen Wolfsburg durchgesetzt hatte – womit dem gesundeten Verteidiger Blake Parlett nur ein Platz auf der Tribüne blieb.

Bei den Nürnbergern findet sich dort der ehemalige Berliner Petr Pohl wieder, weil Coach Ron Wilson mit ihm unzufrieden ist. Selbst der Ausfall eines der Besten im Viertelfinale gegen Köln, Philippe Dupuis, brachte den Deutsch-Tschechen nicht zurück in die Mannschaft.

Die ist auch so stark genug, das zeigten die Franken auch gegen die Eisbären. Trotz einer eher defensiv orientierten Spielweise zogen sie sich zum Auftakt der Serie nicht zurück. Stattdessen hielten sie dagegen und hatten auch viele offensive Aktionen. Effektiver vor dem Tor waren aber die Eisbären. Die verfolgten von Beginn an das Ziel, das Spiel schnell zu machen. Sie liefen viel, manchmal auch umsonst, weil die zügigen Passfolgen häufiger von Flüchtigkeitsfehlern unterbrochen wurden. Das Anspiel von Marcel Noebels nutzte Verteidiger Frank Hörder dennoch zu Führung (5.). "Das war ein gutes Drittel von uns", sagt Angreifer Sean Backman nach dem ersten Durchgang.

Der zweite zeigte, dass die Berliner vor allem dann Vorteile haben, wenn es das Tempo hoch ist. Ansonsten fangen die körperlich starken Nürnberger die Bemühungen der Eisbären souverän ab und starten immer wieder gefährliche Konter. Einen davon beendete Patrick Bjorkstrand mit einem Lattenschuss (24.). In der Folge wurde es hektisch, viele Puckverluste auf beiden Seiten führten zu einem Hin und Her. Nicholas Petersen traf dabei zum 2:0 (30.). Nürnberg hielt jedoch den Anschluss, da Yasin Ehliz das erste Überzahlspiel der Partie zum 2:1 nutzte (37.).

Im zweiten Powerplay des Spiels stellte Jamie MacQueen den alten Abstand wieder her (48.). Es war die Vorentscheidung in einer engen Partie, in der die Berliner zum Ende hin mehr und mehr die Kontrolle übernahmen und die Gäste nur noch selten vor das eigene Tor kommen ließen. Louis-Marc Aubry (59.) und erneut Petersen (60.) trafen zum 5:1-Endstand.

