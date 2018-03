Auf dem Weg vom Lehrling zur Legende

Kapitän André Rankel führt die Eisbären selbstbewusst ins Halbfinale gegen Nürnberg. Die Serie beginnt am Gründonnerstag in Berlin.

Berlin. Eishockey ist vor allem hart, manchmal aber auch sehr verspielt. Auf dem Eis genauso wie abseits davon. Deshalb muss André Rankel gerade öfter schmunzeln. Ein Thema begegnet dem Stürmer in Gesprächen derzeit nämlich häufiger, es geht dabei um "RUM", aber auch um "RAN".

Die Ähnlichkeiten der Namen mit einem Getränk und einer Sportsendung sind dabei rein zufällig. Die Bezeichnungen sollen vielmehr einprägsamer Ausdruck einer beeindruckenden Chemie sein. Erfolgreiche Angriffsreihen durch die Anfangsbuchstaben der Nachnamen der Profis mit so etwas wie Spitznamen zu versehen, hat Tradition im Eishockey. Und an die "RUM"-Reihe mit André Rankel, Stefan Ustorf sowie Travis Mulock erinnert man sich eben noch heute beim EHC Eisbären. Gerade jetzt, da die "RAN"-Reihe mit Rankel, Louis-Marc Aubry und Marcel Noebels sich auf ähnlichen Pfaden bewegt.

Rankel mag den Vergleich nicht überstrapazieren. "Bislang hat die "RUM"-Reihe ein bisschen mehr erreicht", sagt der Angreifer. Das "RAN"-Trio führte die Berliner aber immerhin in das Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL), in dem die Eisbären ab Donnerstag auf die Nürnberg Ice Tigers treffen (19.30 Uhr, Mercedes-Benz Arena). Ihre Reihe liegt in der Punkteliste des EHC vorn.

Bester Torschütze der Berliner seit der Wende

Vor sieben Jahren beendete Rankels Angriff das Play-off als Topscorer der gesamten DEL – und als Meister. 25 Jahre alt war der Stürmer damals und zeigte als junger Spieler seine große Klasse. Inzwischen ist Rankel 32 und demonstriert Klasse sowie Konstanz. Beide Aspekte machten ihn mit 228 Treffern zum besten Torschützen der Berliner seit der Wende. Vor drei Wochen überbot er die Marke von Klublegende Sven Felski (224 Tore).

Für seine Treffer brauchte Felski genau 1000 Partien, bei Rankel waren es gut 250 weniger. In seiner Karriere kann Rankel die 1000 ebenso noch anpeilen, mit seiner bisherigen Trefferquote wäre dann auch der Klubrekord von Joachim Ziesche (284) keine Utopie mehr. "Ich setze das aber nicht auf meine Agenda", sagt er, " die Mannschaftsziele sind mir wichtiger." Als Team zu gewinnen, das kommt für Rankel immer an erster Stelle. Deshalb passt er – zusammen mit seinen anderen Vorzügen – so gut in die Rolle des Kapitäns.

Im sechsten Jahr trägt er das C für Capitano auf der Brust, beispielhaft und einzigartig zugleich ist der Weg, den seine Karriere nahm. Als gebürtiger Berliner kam Rankel nach der Ausbildung bei den Capitals mit 18 Jahren zu den Eisbären, verbrachte seine gesamte Profikarriere im Klub. Seine Bedeutung für die Eisbären fasst Stefan Ustorf, einstiger Reihenkollege und nun Leiter der Spielerentwicklung, so zusammen: "André ist für uns unverzichtbar."

Ein Mann für die Identifikation

Nicht nur als Spieler, auch als Typ. Rankel ist zwar kein Felski, der noch dazu in Hohenschönhausen geboren wurde und den Nachwuchs beim EHC durchlaufen hat, er fühlt sich im Rampenlicht nicht unbedingt wohl. "Ich bin etwas zurückhaltender", sagt er. Trotzdem steht er wie kein Zweiter für Identifikation, für die Bindung zwischen Klub und Fans. Die feiern ihn intensiver als andere Kollegen, mit einem eigenen Spruch sogar. "Anfangs war mir das etwas unangenehm. Aber über die unglaubliche Wertschätzung freue ich mich riesig", sagt Rankel. Er ist auf dem Weg zur Eisbären-Legende.

Der zweite Teil dieser Entwicklung erweist sich gerade als die deutlich größere Herausforderung. Rankel wurde in einer Mannschaft groß, die schließlich eine ganze Dekade prägte, mit der er sieben Meistertitel gewann. "Da sehnt sich jeder wieder hin", erzählt er. Dass der Klub nach vier Jahren ohne Titel und einigen Fehleinschätzungen dieses Ziel wieder sehr konsequent verfolgt, gefällt dem Kapitän: "Du kannst dich nur weiterentwickeln, wenn du dich selbst hinterfragst." Dieses Selbstverständnis, das bei den Eisbären für ein paar Jahre etwas kurz kam, ist für Rankel die Grundlage für Erfolg.

Sturmreihe mit Aubry und Noebels überragt gerade

Dieser scheint jetzt wieder greifbar. Die Eisbären gehen anders als vor einem Jahr nicht als abgekämpfter Außenseiter in das Halbfinale, sondern als selbstbewusstes Team mit deutlich mehr Qualität – und mit einer Sturmreihe, die gerade zur Höchstform aufläuft. "Wir sind alle ähnliche Spielertypen, groß und kräftig, wir haben ein gutes Tempo", beschreibt Rankel das "RAN"-Trio mit Aubry und Noebels. Mit ihrer körperlich intensiven Art zu spielen, entwickeln die drei viel Druck und zwingen die Gegner zu Fehlern.

Aufgrund einiger Verletzungen spielt diese Reihe noch gar nicht so lange zusammen. Insofern sei vor allem seine Fitness für das Play-off sehr gut, räumt Rankel ein. Beste Vorzeichen also, dass die "RAN"-Reihe weiter an die Leistungen der "RUM"-Reihe anknüpfen kann.