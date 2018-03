Bei den Eisbären gibt es genug Reserven

Berlin. Martin Buchwieser legte die Stirn in Falten. Richtig erklären konnte er es nicht, was sich in den vermeintlich letzten drei Minuten des Viertelfinales zugetragen hatte. Mit zwei Toren geführt, Ausgleich kassiert, wieder geführt, wieder der Ausgleich. Unnötig viel Spannung erzeugt, wie sich später herausstellte. "Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen", sagt der Stürmer des EHC Eisbären. Fast hätte den Berlinern das Hin und Her eine weitere Reise nach Wolfsburg beschert. Doch die Konzentration in der kurzen Verlängerung verhinderte dies, stattdessen gibt es nun ein freies Wochenende. Mitten in der Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ist das ein seltenes Privileg für die Profis.

Trainer Uwe Krupp gönnt den Spielern die Ruhe, die Aufregung des Schlussaktes der "Best of seven"-Serie gegen die Niedersachsen ist auch durchaus etwas, wovon man sich erst einmal erholen muss. "Eishockey ist manchmal verrückt", sagt Krupp. Mit 7:6 setzte sich seine Mannschaft durch, gewann damit die Serie in kraftsparenden fünf Partien. Auch Titelverteidiger München und die Adler Mannheim stehen bereits im Halbfinale, lediglich die Serie zwischen den Kölner Haien und den Nürnberg Ice Tigers läuft noch. Von ihrem Ausgang hängt ab, wer ab dem Gründonnerstag der Gegner der Berliner wird. Nürnberg oder Mannheim sind nach den Platzierungen der Hauptrunde die Kandidaten. "Sobald wir wissen, wer unser Gegner wird, bereiten wir uns darauf vor", sagt Krupp. Vielleicht kennen sie ihren Herausforderer schon am Sonntagabend.

Egal, wer es wird: Die nächste Serie dürfte die Eisbären zwingen, noch mehr von ihrem Potenzial zu zeigen, als es die Wolfsburger tun konnten. "Jeder hat gesehen, wie gut die Mannschaft sich verkauft", sagt Krupp bezüglich des Viertelfinalgegners zwar. Trotz allem Respekt schien die eingeschränkte Leistungsfähigkeit der Grizzlys aufgrund vieler Ausfälle den Eisbären aber nicht immer alles abzuverlangen. Hielten sie das Tempo hoch, war Wolfsburg meist abgemeldet.

Als positives Fazit der Serie bleibt festzuhalten, dass die Berliner ihre Mittel in ausreichendem Maße ausgespielt haben. "Wir haben sie oft unter Druck gesetzt, jede Reihe hat dazu beigetragen und Tore geschossen", erzählt Buchwieser. Die Geschlossenheit wird immer wieder als große Stärke betont, doch einige Profis konnten im Viertelfinale noch nicht die Auftritte aus der Punkterunde fortführen. Gänzlich ausgewogen wirkt das Gefüge der Sturmreihen nicht. Erfreulich aber fällt die offensive Einmischung der Verteidiger auf, die ist deutlich intensiver geworden. Die vielen Schüsse von der blauen Linie sind ein Grund dafür, warum die Berliner im Viertelfinale bislang die meisten Treffer erzielten.

Damit wie im vergangenen Jahr das Halbfinale nicht die Endstation wird, empfiehlt es sich zudem, die Arbeit an den Special Teams noch einmal zu intensivieren, wenn die Berliner ab Montag wieder trainieren. "Wir wollen weitermarschieren", sagt Krupp. Die freien Tage versorgen die Eisbären auf jeden Fall mit den dafür nötigen Kraftreserven.